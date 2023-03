Inter-Lecce, le formazioni ufficiali: Calha titolare, Brozovic in panchina – LIVE

MILANO - La missione dell'Inter è quella di tornare a vincere, subito e possibilmente senza troppi affanni. Dopo il k.o. di Bologna la squadra di Simone Inzaghi è chiamata a riscattarsi, non solo per il morale ma soprattutto per riprendersi il secondo posto in classifica. La bagarre per la qualificazione in Champions League è infatti viva e i passi falsi permessi sono pochissimi.