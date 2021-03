Primavera, Inter-Lazio 3-1 risultato finale: vittoria per i ragazzi di Madonna

I nerazzuri si impongono grazie a un'autorete e ai gol di Casadei e Mirarchi: settimo risultato utile consecutivo

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Lazio in maglia verde.

INTER IN VANTAGGIO!! Satriano sfonda sulla destra e mette in mezzo un pallone forte e teso, deviazione sfortunata di Novella che beffa Furlanetto e finisce in rete.

Lazio pericolosa: Cerbara entra in area dalla destra e mette in mezzo una palla velenosa, provvidenziale la chiusura in diagonale di Tonoli.

Lazio in 10 uomini: secondo giallo per simulazione per Castigliani. Le immagini confermano l'errore dell'arbitro.

Seconda vittoria consecutiva, settimo risultato consecutivo (ottavo contando anche la Coppa Italia) e distanze dal primo posto ridotte a 2 soli punti: domenica decisamente positiva per l'Inter di Armando Madonna, che batte 3-1 la Lazio e si conferma squadra più in forma del campionato. La Primavera nerazzurra si impone grazie a un'autorete di Novella propiziata da un'iniziativa di Satriano (per lui anche un palo) e ai gol di Casadei allo scadere del primo tempo e di Mirarchi nella ripresa. Il gol della bandiera della Lazio porta la firma di Tare, figlio del direttore sportivo biancoceleste. Partita condotta con autorità dall'Inter, sempre più sicura dei propri mezzi. Buone indicazioni da Iliev, al debutto assoluto da titolare e di nuovo in campo a più di 5 mesi dall'ultima volta: una carta in più per mister Madonna in vista dei prossimi impegni stagionali.