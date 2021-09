LIVE Youth League, Inter-Real Madrid 0-0: aumenta la pressione madrilena

Comincia oggi il cammino in Youth League dell'Inter di Cristian Chivu: la Primavera nerazzurra sfida il Real Madrid

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in maglia nerazzurra, Real Madrid in classica divisa bianca.

Punizione dal vertice sinistro dell'area per l'Inter: calcia Peschetola, palla non lontana dal palo.

Intervento in ritardo di Gonzalez su Fontanarosa: prima ammonizione del match, cartellino giallo per il centrocampsta del Real Madrid.

Punizione per il Real Madrid: botta di Oscar Aranda, Rovida si tuffa e manda in angolo.

Errore in fase di disimpegno da parte del Real Madrid, per poco non ne approfitta Abiuso.

Peter salta netto Carboni, che non può far altro che fermarlo fallosamente: ammonito.

Comincia oggi il cammino in Youth League dell'Inter di Cristian Chivu: la Primavera nerazzurra, reduce dal pirotecnico pareggio per 3-3 in campionato contro la Fiorentina, affronta il Real Madrid, per quello che sarà un prestigioso antipasto della sfida di questa sera a San Siro. Il tecnico interista schiera Rovida tra i pali, in difesa rientrano dal primo minuto Zanotti, Hoti e Carboni insieme al confermato Fontanarosa. A metà campo spazio a Cecchini Muller in cabina di regia, con Fabbian e Nunziatini ai lati, davanti il tridente composto da Peschetola, Jurgens e Abiuso. Calcio di inizio alle ore 16 allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni.