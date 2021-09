LIVE Youth League, Inter-Real Madrid 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!

Comincia oggi il cammino in Youth League dell'Inter di Cristian Chivu: la Primavera nerazzurra sfida il Real Madrid

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in maglia nerazzurra, Real Madrid in classica divisa bianca.

Punizione dal vertice sinistro dell'area per l'Inter: calcia Peschetola, palla non lontana dal palo.

Comincia oggi il cammino in Youth League dell'Inter di Cristian Chivu: la Primavera nerazzurra, reduce dal pirotecnico pareggio per 3-3 in campionato contro la Fiorentina, affronta il Real Madrid, per quello che sarà un prestigioso antipasto della sfida di questa sera a San Siro. Il tecnico interista schiera Rovida tra i pali, in difesa rientrano dal primo minuto Zanotti, Hoti e Carboni insieme al confermato Fontanarosa. A metà campo spazio a Cecchini Muller in cabina di regia, con Fabbian e Nunziatini ai lati, davanti il tridente composto da Peschetola, Jurgens e Abiuso. Calcio di inizio alle ore 16 allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni.