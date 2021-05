Diretta LIVE Primavera, Inter-Sassuolo 3-2: gol di Mattioli, gara riaperta

Segui su Fcinter1908 la diretta testuale di Inter-Sassuolo, sesta giornata del girone di ritorno del campionato Primavera

Squadre che fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Sassuolo in maglia bianca.

Sesta giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Armando Madonna, seconda in classifica e reduce dal successo per 2-0 sul Cagliari, affronta il Sassuolo di Emiliano Bigica. Il tecnico nerazzurro conferma il 3-5-2 visto nelle ultime giornate: in attacco, al fianco del confermatissimo Satriano, si rivede Fonseca, con Oristanio inizialmente in panchina. In difesa nuova chance per Hoti, in mezzo al campo spazio a Wieser. Calcio di inizio alle ore 11.