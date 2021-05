Primavera, Inter-Sassuolo 3-2 risultato finale: nerazzurri in testa alla classifica!

Segui su Fcinter1908 la diretta testuale di Inter-Sassuolo, sesta giornata del girone di ritorno del campionato Primavera

Inter 3-2 Sassuolo

12:55 - 1 mag Non c'è più tempo! L'Inter batte 3-2 il Sassuolo e sale momentaneamente in testa alla classifica. In gol Sottini, Satriano e Fonseca, per gli ospiti doppietta di Mattioli. 94' 12:54 - 1 mag Sangalli rimane a terra, l'arbitro interrompe il gioco: recupero prolungato di un altro minuto. 93' 12:54 - 1 mag Occasionissima per il Sassuolo: mischia nell'area di rigore dell'Inter, palla che arriva a Manara che in spaccata centra il palo. 92' 12:50 - 1 mag Grande giocata di Oristanio, che sguscia via in mezzo a tre avversari e calcia, ma il suo sinistro si stampa sul palo. 91' 12:48 - 1 mag Cambio per l'Inter: entra Dimarco per Vezzoni. 90' 12:48 - 1 mag Concessi 4 minuti di recupero. 89' 12:47 - 1 mag Pressione del Sassuolo: ennesimo cross in mezzo, Stankovic in presa alta blocca il pallone. 85' 12:41 - 1 mag Finisce qui la gara di Satriano: al suo posto dentro Akhalaia. 82' 12:39 - 1 mag Altre due sostituzioni per il Sassuolo: dentro Karamoko e Reda, fuori Mattioli e Mercati. 81' 12:38 - 1 mag Ci prova su punizione Artioli: conclusione deviata, angolo per il Sassuolo. 77' 12:34 - 1 mag Paz converge sul sinistro e prova la conclusione, palla abbondantemente sopra la traversa. 74' 12:34 - 1 mag Oristanio prova ad accendersi, chiude la difesa del Sassuolo. 65' 12:22 - 1 mag Doppio cambio per l'Inter: escono Fonseca e Wieser, entrano Mirarchi e Oristanio. 62' 12:19 - 1 mag Satriano prova a beffare Zacchi con un tiro improvviso dalla distanza, nessun problema per il portiere del Sassuolo. 60' 12:17 - 1 mag Fallo tattico di Casadei, cartellino giallo per il centrocampista dell'Inter. 59' 12:18 - 1 mag Doppio cambio per il Sassuolo: escono Ranem e Samele, entrano Manara e Florentine. 58' 12:16 - 1 mag Scontro Satriano-Piccinini: l'arbitro ammonisce entrambi. 56' 12:13 - 1 mag Ammonito Paz. 54' 12:13 - 1 mag Gol del Sassuolo: cross dalla destra di Paz, Mattioli di testa batte Stankovic. 52' 12:12 - 1 mag GOL DELL'INTER!! FONSECA!! L'attaccante nerazzurro non trema dal dischetto e spiazza Zacchi! 51' 12:11 - 1 mag Calcio di rigore per l'Inter: errore in fase di disimpegno del Sassuolo, Satriano anticipa Manarelli che lo stende. 12:03 - 1 mag Comincia il secondo tempo: nessun cambio per i due tecnici. 11:51 - 1 mag Finisce qui il primo tempo di Inter-Sassuolo: nerazzurri in vantaggio 2-1, Sottini e Satriano ribaltano l'iniziale vantaggio di Mattioli. 48' 11:50 - 1 mag Ci prova su punizione Vezzoni, Zacchi para in due tempi. 47' 11:48 - 1 mag Prima ammonizione del match: Marginean trattiene Casadei lanciato verso la porta, cartellino gillo per il centrocampista del Sassuolo. 45' 11:47 - 1 mag Concessi 2 minuti di recupero. 44' 11:44 - 1 mag Pressione continua dell'Inter: angolo dalla destra, colpo di testa di Satriano, Zacchi respinge. 43' 11:44 - 1 mag Altra progressione sulla destra di Zanotti, che mette in mezzo l'ennesimo pallone insidioso. Piccinini anticipa tutti e sfiora l'autogol. 42' 11:43 - 1 mag Inter di nuovo pericolosa: torre di Fonseca, Satriano non ci arriva. Casadei rilancia l'azione, ma il suo cross è troppo forte. 40' 11:41 - 1 mag Sassuolo che prova a rendersi pericoloso in contropiede, grande chiusura in copertura di Hoti. 35' 11:36 - 1 mag Cambio obbligato per il Sassuolo: Saccani non ce la fa, al suo posto entra Manarelli. 34' 11:35 - 1 mag INTER IN VANTAGGIOOOOO!! SATRIANOOOO!! Cross raso terra dalla destra di Zanotti che taglia la difesa del Sassuolo, sul secondo palo spunta Satriano che di sinistro non sbaglia! 28' 11:28 - 1 mag Cross dalla sinistra di Vezzoni, Fonseca prova la girata, la difesa del Sassuolo si rifugia in corner. 25' 11:25 - 1 mag Bella azione del Sassuolo: Saccani rientra sul destro e calcia, il suo tiro viene deviato in calcio d'angolo. 20' 11:22 - 1 mag PAREGGIO DELL'INTER!! SOTTINI!! Calcio d'angolo dalla sinistra, splendido taglio sul primo palo del difensore nerazzurro che di testa batte Zacchi! 19' 11:21 - 1 mag Inter ancora a un passo dal pareggio: Satriano ruba palla e serve Wieser, il suo tiro sul primo palo trova la grande risposta di Zacchi. 19' 11:20 - 1 mag Occasionissima per l'Inter: cross al volo di Zanotti, Fonseca con il destro di prima intenzione sfiora i palo. 18' 11:19 - 1 mag Mercati riceve sulla sinistra, salta Zanotti e prova la conclusione: tentativo troppo debole, nessun problema per Stankovic. 15' 11:17 - 1 mag L'Inter prova a reagire: cross profondo dalla destra, Satriano non riesce ad agganciare. 13' 11:14 - 1 mag Sassuolo ancora pericoloso: Zanotti perde un brutto pallone sulla pressione di Saccani, che si invola verso la porta nerazzurra ma non calcia. Ci prova di sinistro Mattioli, para Stankovic. 9' 11:12 - 1 mag Sassuolo in vantaggio alla prima azione: Paz taglia la difesa con un perfetto passaggio filtrante per Mattioli, che batte Stankovic con un potente destro sotto l'incrocio. 4' 11:04 - 1 mag Fonseca prova a sorprendere Zacchi con un lob dalla lunga distanza, palla non lontana dallo specchio della porta. 2' 11:03 - 1 mag Inter subito in avanti: punizione dalla tre quarti calciata da Vezzoni, Fonseca sfiora soltanto di testa. 11:01 - 1 mag Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter. 10:58 10:59 - 1 mag Squadre che fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Sassuolo in maglia bianca. 10:50 10:53 - 1 mag Riscaldamento terminato: squadre di nuovo negli spogliatoi, pochi minuti al calcio di inizio del match. 10:25 10:45 - 1 mag Le squadre fanno il loro ingresso in campo: inizia la fase di riscaldamento.

Successo importantissimo per l'Inter di Armando Madonna, che batte 3-2 il Sassuolo e sale momentaneamente al primo posto in classifica a quota 40 punti (in attesa dei risultati di Sampdoria e Roma). Gara intensa, giocata ad alti ritmi e in bilico fino alla fine, con gli ospiti che sfiorano a tempo ormai scaduto il gol del pareggio. Prestazione positiva da parte della Primavera nerazzurra, finalmente tonica fisicamente e "in palla" fin dai primi minuti. Dopo un inizio incoraggiante dell'Inter, a sorpresa è il Sassuolo a passare in vantaggio con un destro di Mattioli che fulmina Stankovic. I nerazzurri reagiscono e ribaltano il punteggio con Sottini, bravo a girare di testa un calcio d'angolo dalla sinistra, e Satriano, che sfrutta l'assist perfetto di Zanotti.

La ripresa si apre con l'Inter ancora in avanti: Satriano conquista un rigore e lo lascia a Fonseca, che realizza e rompe un digiuno che durava da più di due mesi. Partita chiusa? Niente affatto. Due minuti dopo ancora Mattioli, questa volta di testa, riapre l'incontro. Il Sassuolo si riversa in avanti, ma i nerazzurri tengono bene e sfiorano il quarto gol con Oristanio, ma il palo dice di no al talentino interista. Sul ribaltamento di fronte anche gli ospiti colpiscono il legno, ma non c'è più tempo: seconda vittoria di fila e quinto risultato utile consecutivo per l'Inter, che guarda ora con ritrovat entusiasmo la parte finale di regular season.

Sesta giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Armando Madonna, seconda in classifica e reduce dal successo per 2-0 sul Cagliari, affronta il Sassuolo di Emiliano Bigica. Il tecnico nerazzurro conferma il 3-5-2 visto nelle ultime giornate: in attacco, al fianco del confermatissimo Satriano, si rivede Fonseca, con Oristanio inizialmente in panchina. In difesa nuova chance per Hoti, in mezzo al campo spazio a Wieser. Calcio di inizio alle ore 11.

Queste le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Stankovic (C); Kinkoue, Hoti, Sottini; Zanotti, Casadei, Sangalli, Wieser, Vezzoni; Fonseca, Satriano.

A disposizione: Magri, Rovida, Tonoli, Dimarco, Mirarchi, Carboni, Lindkvist, Goffi, Oristanio, Akhalaia, Bonfanti. All. Madonna.

Sassuolo: Zacchi; Saccani, Ramen, Flamingo, Marginean, Piccinini, Plaz Blandon, Artioli (C), Samele, Mattioli, Mercati.

A disposizione: Vitale, Uni, Manarelli, Pinelli, Cannavaro, Florentin, Aucelli, Karamoko, Manara, Reda. All. Bigica.