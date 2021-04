Diretta LIVE Primavera, Inter-Spal 0-0: non cambia il risultato

Segui su Fcinter1908 la diretta testuale di Inter-Spal, seconda giornata di ritorno del campionato Primavera

Inter e Spal scendono in campo per il riscaldamento pre gara.

Squadre di nuovo in campo per il calcio di inizio: Inter in classica divisa nerazzurra, Spal in maglia biancazzurra.

Inter vicinissima al gol! Satriano sgasa sulla destra e mette in mezzo un gran pallone, Fonseca da due passi a porta spalancata non riesce a mettere in rete.

Inter ancora in avanti: bella combinazione Satriano-Fonseca, palla sulla sinistra per Vezzoni che crossa profondo per Casadei. Torre del centrocampista nerazzurro, Galeotti blocca in presa alta.

Spal a un passo dal vantaggio: Ellertson trova un gran corridoio per Savona, che entra in area e mette in mezzo. Cuellar controlla il pallone e tira da pochi passi, strepitoso in scivolata Casadei.

Squadre di nuovo in campo: tutto pronto per la ripresa.

Subito due cambi per l'Inter: dentro Bonfanti e Wieser per Fonseca e Mirarchi.

Due sostituzioni anche per la Spal: entrano Seck e Moro per Cuellar e Carrà.

Archiviata la sosta per le Nazionali, torna in campo anche l'Inter di Armando Madonna: la Primavera nerazzurra, reduce dal deludente ko rimediato sul campo della Sampdoria, ospita allo stadio Breda di Sesto San Giovanni la Spal, una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione. Proprio la formazione ferrarese nel girone di andata inflissero la prima sconfitta stagionale all'Inter, con un 2-1 che risultò perfino stretto per i ragazzi di Scurto. Il tecnico interista ritrova a disposizione Stankovic e Squizzato, rimasti a lungo in gruppo con la Prima Squadra; in difesa conferma sulla destra per Zanotti, alle spalle del tandem offensivo Satriano-Fonseca agirà Mirarchi. Calcio di inizio alle ore 10:30.