Inter-Verona Primavera, formazioni ufficiali: ecco le scelte di Cristian Chivu

Sesta giornata del campionato Primavera

Torna in campo l'Inter Primavera: i ragazzi di Chivu, reduci dal successo in Youth League contro lo Sheriff, cercano quest'oggi contro il Verona una vittoria che in campionato manca dal 19 settembre. Il tecnico nerazzurro sceglie questi undici per la gara contro gli scaligeri: Botis; Zanotti, Moretti A., Matjaz, Carboni; Fabbian, Cecchini Muller, Nunziatini; Goffi, Jurgens; Abiuso. Cacio di inizio alle ore 13.