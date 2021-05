Juve-Inter Primavera 1-1, diretta LIVE: pareggio bianconero

La squadra di Madonna vuole vincere per staccare la Sampdoria e tenere a distanza i bianconeri

Mischia in area dell'Inter risolta da un tocco di Hoti che concede un calcio d'angolo alla Juventus, dal quale per fortuna non emergono pericoli. Nerazzurri scossi dopo il pareggio.

Ritmi alti per la Juventus che gode dell'inerzia del match in suo favore dopo l'1-1. L'Inter fatica a ripartire in questo frangente.

Juve-Inter è la sfida di cartello della ventiseiesima giornata del campionato primavera. I nerazzurri di Madonna, primi in classifica insieme alla Sampdoria, proveranno a staccare i blucerchiati che hanno al momento una gara in più, avendo battuto il Milan in trasferta in anticipo. I bianconeri, lontani appena due punti, cercano una vittoria per scavalcare tutti e piazzarsi in vetta. Diverse saranno quindi le emozioni nel match che vi racconteremo in diretta live su Fcinter1908.it