Lazio-Inter Primavera, formazioni ufficiali: out Satriano, in avanti Oristanio-Bonfanti

Le formazioni ufficiali di Lazio-Inter, terz'ultima giornata del campionato Primavera: le scelte di Madonna

Terz'ultima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Armando Madonna è chiamata a riscattare la sconfitta casalinga subita sabato sera per mano dell'Empoli. Avversario di turno la Lazio di Leonardo Menichini, già carnefice dei nerazzurri nei quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico interista ritrova Casadei (subito titolare), Carboni e Rovida (in panchina) dopo gli impegni con la Nazionale Under 18; in difesa, con Kinkoue e Sottini, spazio ad Andrea Moretti. Davanti Bonfanti sostituisce Satriano, con Oristanio al suo fianco e Fonseca che torna tra i convocati; sulle fasce i confermatissimi Zanotti e Vezzoni. Calcio di inizio alle ore 15.