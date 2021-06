Diretta LIVE Primavera, Lazio-Inter 0-1: stacco imperioso, la sblocca Casadei!

Segui su Fcinter1908 la diretta testuale di Lazio-Inter, terz'ultima giornata del campionato Primavera

Squadre che fanno il loro ingresso in campo: Lazio in maglia celeste, Inter in classica divisa nerazzurra.

Prima occasione per l'Inter: palla sulla destra per Zanotti, l'esterno nerazzurro salta un avversario rientrando sul sinistro e calcia, Furlanetto respinge.

Gran palla in profondità di Oristanio per Bonfanti, Furlanetto esce e allontana di pugno.

Inter ancora in avanti: Vezzoni rientra sul destro e cerca il tiro a giro sul secondo palo. Conclusione respinta, calcio d'angolo per i nerazzurri.

Altra chance per l'Inter: sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva sui piedi di Zanotti, che calcia di prima intenzione. Tiro potente che termina non lontano dal palo.

Prosegue il forcing dell'Inter: traversone dalla destra di Zanotti, sul secondo palo arriva Wieser che rimette la palla in mezzo anzichè calciare, altro corner per i nerazzurri.

Prima iniziativa della Lazio: cross profodo dalla destra, Moretti non si fida e mette in corner.

L'arbitro autorizza una pausa: i calciatori tornano in panchina per bere e rinfrescarsi.

Cambio obbligato per la Lazio: Furlanetto non ce la fa, al suo posto entra Pereira.

Trattenuta evidente e plateale di Ferrante nei confronti di Oristanio lanciato in contropiede: cartellino giallo per il centrocampista della Lazio.

Occasione per l'Inter: Vezzoni lavora un bel pallone sulla sinistra e crossa in mezzo, inserimento centrale di Casadei che di testa non inquadra la porta.

Doppio cambio per l'Inter: escono Oristanio e Wieser, in campo Lindkvist e Akhalaia.

Contropiede Inter: Akhalaia allarga sulla destra per Zanotti, traversone che mette in difficoltà la difesa della Lazio. Sulla respinta ci prova ancora lo stesso Zanotti, tiro respinto.

Vezzoni verticalizza per Casadei, che prova subito a servire Fonseca: la difesa della Lazio chiude in calcio d'angolo.

INTER IN VANTAGGIOOOOOO!! SEMPRE CASADEIIII!! Sganciamento offensivo di Sottini, che crossa in mezzo per l'inserimento di Casadei. Il centrocampista nerazzurro schiaccia di testa e mette il pallone alle spalle di Pereira!

Terz'ultima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Armando Madonna è chiamata a riscattare la sconfitta casalinga subita sabato sera per mano dell'Empoli. Avversario di turno la Lazio di Leonardo Menichini, già carnefice dei nerazzurri nei quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico interista ritrova Casadei (subito titolare), Carboni e Rovida (in panchina) dopo gli impegni con la Nazionale Under 18; in difesa, con Kinkoue e Sottini, spazio ad Andrea Moretti. Davanti Bonfanti sostituisce Satriano, con Oristanio al suo fianco e Fonseca che torna tra i convocati; sulle fasce i confermatissimi Zanotti e Vezzoni. Calcio di inizio alle ore 15.