Nuova amichevole per i nerazzurri di Vecchi, che affrontano uno dei prossimi avversari del girone A di Serie C

Nuova amichevole "di categoria" per l'Inter U23, che oggi affronta l'Albinoleffe, futuro avversario nel girone A di Serie C. Stefano Vecchi lancia dal primo minuto Agbonifo al fianco di Spinaccè, con Kamate mezz'ala destra con libertà di alzarsi in fase di possesso. A sinistra, al posto di Cocchi (in Nazionale U19 come Mosconi), gioca Fontanarosa. Calcio di inizio alle ore 18.