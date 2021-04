Diretta LIVE Primavera, Ascoli-Inter 1-2: nerazzurri al fotofinish, Satriano!

Segui su Fcinter1908 la diretta testuale di Ascoli-Inter, terza giornata del girone di ritorno del campionato Primavera

Squadre che fanno il loro ingresso in campo: Ascoli in divisa nera, Inter in maglia bianca da trasferta.

Lancio in profondità per D'Agostino, Sottini chiude in scivolata.

Occasione colossale per l'Inter: Zanotti entra e in area ma viene murato al momento del tiro. Il pallone gli ritorna tra i piedi, assist per Satriano che calcia a colpo sicuro, Marucci alla disperata respinge sulla riga.

Terza giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Armando Madonna, reduce dal pareggio casalingo a reti bianche contro la Spal, affronta l'Ascoli di Simone Seccardini, fanalino di coda con appena 5 punti conquistati in stagione. Buone notizie per il tecnico nerazzurro, che ritrova (inizialmente per la panchina) Oristanio, Carboni e Hoti, da tempo assenti per coronavirus il primo e infortunio gli altri due. In difesa nuova conferma per il 2003 Zanotti, in mezzo al campo terzetto composto da Wieser, Sangalli e Squizzato, con Lindkvist alle spalle del tandem Fonseca-Oristanio. Calcio di inizio alle ore 11.