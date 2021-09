Primavera, Bologna-Inter 1-3 risultato finale: vittoria e primato per i nerazzurri

I ragazzi di Chivu ritrovano i 3 punti e agganciano la Roma in vetta alla classifica: decidono la doppietta di Casadei e il gol di Iliev

Squadre in campo, tutto pronto per il calcio di inizio: Bologna in maglia rossoblu, Inter in divisa bianca.

INTER IN VANTAGGIOOOOOO!! CASADEIIIIIIII!! Carboni raccoglie un cross lungo di Zanotti e rimette la palla in mezzo, sul secondo palo spunta Casadei che con il suo classico terzo tempo sale in cielo e di testa batte Bagnolini!

Vittoria e primo posto in classifica per l'Inter di Cristian Chivu, che espugna il campo del Bologna e aggancia la Roma in vetta. La Primavera nerazzurra si impone per 1-3 grazie alla doppietta di Casadei e al gol di Iliev, al debutto stagionale. Prestazione convincente per l'Inter, costantemente in controllo del match e brava ad avere pazienza dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0. La gara svolta nella ripresa: Casadei si conferma micidiale sulle palle alte e segna due gol di testa su altrettanti suggerimenti di uno scatenato Carboni, nel finale Iliev chiude i conti sfruttando l'assist di Zanotti. In pieno recupero la rete della bandiera per il Bologna con il calcio di rigore trasformato da Cossal. Nella prossima giornata l'Inter ospiterà la Juventus.

Terza giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu affronta il Bologna nella prima trasferta stagionale. I nerazzurri, reduci dal pareggio in Youth League contro il Real Madrid, cercano i 3 punti per agganciare la Roma in vetta alla classifica: in porta, dopo l'ottima prova europea, c'è la conferma di Rovida, mentre in difesa c'è il rientro di Moretti. In mezzo al campo spazio a Casadei, Sangalli e Grygar, davanti Peschetola e Goffi a supporto di Jurgens, con Abiuso inizialmente in panchina. Tra i rossoblu fari puntati su Antonio Raimondo, bomber classe 2004 in gol nelle prime due giornate e con già una presenza in Serie A alle spalle, e sull'ex nerazzurro Wieser. Calcio di inizio alle ore 13.