LIVE / C. Italia Serie C, Inter U23-Renate 1-1: ci prova Zuberek, in due tempi Bartoccioni

Ottavi di finale per i nerazzurri di Vecchi, che sfidano la formazione brianzola: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro
Ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C: l'Inter U23, reduce dal successo di misura ottenuto sul campo del Trento in campionato, affronta il Renate. Stefano Vecchi schiera il 3-5-2 con Topalovic che si riprende la maglia da titolare . In caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà con i calci di rigore, la vincente affronterà il Ravenna nel turno successivo. Calcio di inizio alle ore 15.

Le formazioni ufficiali:

INTER U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 46 Cinquegrano, 15 Stante, 6 Maye; 10 Kamate, 37 Kaczmarski, 4 Zanchetta, 9 Topalovic, 25 David; 90 Lavelli, 7 Spinaccè. A disposizione: 12 Raimondi, 43 Lleshi, 8 Fiordilino, 11 Agbonifo, 14 Bovo, 19 Prestia, 21 Zouin, 24 Re Cecconi, 35 Zuberek, 44 Berenbruch, 99 Della Mora. Allenatore: Stefano Vecchi.

RENATE (3-5-2): 12 Bartoccioni; 15 Ori, 5 Auriletto, 19 Ziu; 32 Ghezzi, 14 Calì, 6 G. Rossi, 25 Vassallo, 71 Ruiz Giraldo; 92 Anelli 13 Spalluto. A disposizione: 22 Nobile, 33 A. Rossi, 10 Kolaj, 11 Del Carro, 17 Bonetti, 21 Riviera, 23 Di Nolfo, 24 Spedalieri, 28 Meloni, 72 Mastromonaco, 77 De Leo. Allenatore: Luciano Foschi Arbitro: Kovacevic Assistenti: Taverna-Cufari Quarto ufficiale: Bozzetto

26-11-25 - 15:00
Inter U23
1-1
Renate
76°
cambio

Sostituzione Inter

dentro Agbonifo fuori Lavelli

74°

Chance per Zuberek che si mette in proprio. Percussione e diagonale che viene fermato in due tempi da Bartoccioni

68°
cambio

Sostituzione Inter

dentro Zuberek fuori Spinaccè

66°
cambio

Sostituzione Renate

Dentro Mastromonaco e Riviera fuori Giraldo e Ori

65°
ammonizione

Cartellino giallo

Ammonito David

61°
cambio

Sostituzione Renate

Fuori Vassallo e Spalluto dentro Del Carro e De Leo

60°

Tentativo acrobatico di Cinquegrno in rovesciata improbabile su corner. Conclusione alta

54°

Pericolosa l'Inter con David che raccoglie l'invito di Zanchetta e prova la conclusione di prima intenzione, palla che sfiora il palo

51°

Diagonale di Spinaccè, sinistro da dentro l'area di rigore, diagonale che termina al lato

49°

Ci prova Giraldo dalla sinistra, palla dentro, deviazione e primo corner per il Renate nella ripresa

16.04

Inizio secondo tempo

Squadre schierate in campo, al via la ripresa. Partiti!

16.04
cambio

Sostituzione Inter

dentro Berenbruch e Bovo per Topalovic e Kaczmarski

16.02

Squadre in campo per la ripresa, non ci sono cambi per Stefano Vecchi cambia due giocatori

15.48
fine-primo-tempo

Fine primo tempo

Termina la prima frazione di gioco, squadre a riposo sul risultato di 1 a 1

45°

Extratime

Ci sarà 1 minuto di recupero

43°

Intervento straordinario di Melgrati su conclusione di Spalluto. Corner per il Renate

40°

Servito Anelli in area da Spalluto, buona chiusura di David che poi alimenta la manovra offensiva

36°
goal

Gol dell'Inter! 

Pareggiano i conti i nerazzurri con Lavelli! Grande giocata dell'attaccante nerazurro che controlla in area, e di destro spara il pallone sotto il sette!

32°

Ci prova il Renate, Ghezzi entra in area poi scarica al centro invece di concludere. Nessun compagno in agguato, pallone che sfila via

30°

Buona palla per Spinaccè che si mette in proprio, conclusione dal limite da posizione defilata, respinge Bartoccioni

26°

alza i giri la squadra di Vecchi che ora prova a chiudere il Renate nella propria metà campo. Dalla lunga distanza ci prova Topalovic, conclusione alta

21°

Pericoloso il Renate, incursione di Ghezzi in area, finta su David e conclusione in diagonale neutralizzata da Melgrati

19°

Tentativo di Maye dalla distanza, conclusione che sfila al lato

15°

Calcio di punizione Inter. Topalovic pesca Zanchetta, sponda di testa in area, allontana Ziu. Rimessa laterale Inter che rimane in zona d'attacco

11°

Annullato il raddoppio di Anelli che mette il pallone in rete dopo un velo di Spalluto. La posizione dell'attaccante è irregolare. Calcio di punizione per l'Inter

goal

Gol del Renate

Anelli ben posizionato in area raccoglie un pallone vagante dopo una respinta di Melgrati e l'errore in uscita di Kamate. Girata dal limite dell'area piccola e palla in rete

occasione

occasione Renate

Fase inizia di studio tra le due squadre con il Renate che ora prova a sfruttare un calcio di punizione dalla trequarti. Sul pallone Ghezzi, Giraldo mette al centro, occasione per Ziu che gira a rete da distanza ravvicinata ma spedisce fuori

15.01
inzio-match

Calcio d'inizio

Squadre schierate in campo, inizia il match. Partiti!

14.54

Tutto pronto all'U-Power Stadium di Monza per la sfida tra Inter U23 e Renate. Squadre nel ventre dell'impianto sportivo pronte a scendere in campo.

