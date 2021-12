LIVE Coppa Italia Primavera, Inter-Sassuolo 0-0: entrano Casadei e Grygar

I nerazzurri debuttano nella competizione dagli ottavi di finale. Segui la diretta testuale dell'incontro su Fcinter1908

Le due squadre scendono in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Sassuolo in maglia bianca.

Spunto sulla sinistra di Iliev, che entra in area e scodella in mezzo un pallone troppo lungo per i compagni.

Inizia il percorso in Coppa Italia per l'Inter di Cristian Chivu: la Primavera nerazzurra affronta negli ottavi di finale il Sassuolo, che nel turno precedente ha avuto la meglio sullo Spezia e che ha già battuto la formazione interista in campionato meno di due settimane fa. Poco turnover per l'Inter, che ritrova Moretti e Fontanarosa in difesa, con Silvestro sulla fascia destra. In avanti Peschetola e Iliev alle spalle di Abiuso. Prima convocazione per l'attaccante polacco Zuberek. Calcio di inizio alle ore 14:30, chi vince affronterà nei quarti di finale l'Empoli, che in mattinata ha battuto 4-1 l'Ascoli.