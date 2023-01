LIVE Coppa Italia Primavera, Inter-Verona 1-0: cross di Andersen, incornata di Iliev!

L'Inter di Cristian Chivu, reduce dal successo in campionato contro l'Empoli, comincia oggi il suo cammino in Coppa Italia: avversario degli ottavi di finale è il Verona, che nei turni precedenti ha eliminato Padova e Udinese. La Primavera nerazzurra scende in campo con Carboni nel tridente accanto a Zuberek e Iliev. In porta si rivede Calligaris, in cabina di regia torna Stankovic con Andersen e Kamate ai suoi lati. Calcio di inizio alle ore 14, chi vince affronterà nei quarti la Sampdoria.