LIVE Primavera, Inter-Empoli 0-1: Degli Innocenti spiazza Rovida dagli 11 metri

Ventiduesima giornata di campionato per i nerazzurri di Chivu: segui la diretta testuale dell'incontro su Fcinter1908

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo insieme alla terna arbitrale: Inter in classica divisa nerazzurra, Empoli in maglia bianca.

Ventiduesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, reduce dal brillante e convincente successo sul campo della Juventus, ospita allo stadio Breda di Sesto San Giovanni l'Empoli campione d'Italia in carica, nel remake della semifinale scudetto della scorsa stagione. Il tecnico nerazzurro propone 3 cambi rispetto alla formazione vista settimana scorsa: in difesa, sulla fascia sinistra, rientra Franco Carboni al posto di Silvestro. In mezzo al campo, complice la squalifica di Sangalli, spazio a Nunziatini, che non giocava da titolare da fine dicembre. Sulla tre quarti agirà Valentin Carboni, alle spalle del confermato tandem Jurgens-Zuberek. Calcio di inizio alle ore 13.