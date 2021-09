Primavera, Inter-Fiorentina 3-3 risultato finale: Fabbian evita la sconfitta

I ragazzi di Chivu partono forte, subiscono la rimonta viola e trovano il pareggio nel finale: in gol Abiuso e Fabbian

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in maglia nerazzurra, Fiorentina in divisa bianca.

INTER SUBITO IN VANTAGGIOOOOO!! ABIUSOOOO!! Strepitosa giocata di Goffi, che con un sombrero salta Rocchetti e mette in mezzo un pallone perfetto per Abiuso, che taglia sul primo palo anticipando Lucchessi e di testa batte Fogli!

Ancora Inter in avanti: palla in profondità per Abiuso, Fogli esce e blocca la sfera.

Fiorentina pericolosa: Agostinelli supera in velocità Moretti e mette in mezzo un pallone insidioso, provvidenziale la chiusura in spaccata di Pelamatti su Egharevba.

Fiorentina in vantaggio: dormita di Hoti, Toci rua palla e non sbaglia a tu per tu con Botis.

Termina con un pirotecnico 3-3 la sfida tra Inter e Fiorentina, seconda giornata del campionato Primavera. I nerazzurri, dopo un ottimo inizio, subiscono la rimonta degli ospiti, prima di acciuffare il pareggio nei minuti finali grazie a una zampata di Fabbian. Chivu presenta ben 6 cambi rispetto alla gara di esordio contro l'Atalanta: difesa rivoluzionata per tre quarti con Silvestro, Fontanarosa e Pelamatti, a centrocampo Casadei e Sangalli, davanti Goffi. L'Inter parte forte e passa in vantaggio grazie allo stacco imperioso di Abiuso, che sfrutta nel migliore dei modi la grande giocata di Goffi. I nerazzurri sfiorano più volte il pareggio, ma la Fiorentina reagisce e trova il pareggio con Di Stefano. Il primo tempo si chiude con i ragazzi di Chivu ancora davanti: azione fotocopia di Abiuso, che ancora una volta batte Fogli di testa. Nella ripresa i viola crescono e approfittano dei black out della difesa interista: Di Stefano prima e Toci poi ribaltano la situazione, prima della rete in mischia di Fabbian che fissa il punteggio sul 3-3 finale.

Seconda giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, dopo l'esordio vincente contro l'Atalanta, ospitano allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni la Fiorentina, reduce dal ko casalingo contro la Juventus. Il tecnico nerazzurro, in vista dei tanti impegni che attendono la squadra nei prossimi giorni (mercoledì c'è il Real Madrid in Youth League), presenta numerose novità di formazione: in difesa, davanti a Botis, esordio in Under 19 per i terzini Silvestro (2002) e Pelamatti (2004), con Fontanarosa al fianco di Moretti. In mezzo al campo si rivede Sangalli, con Casadei e Nunziatini ai lati; davanti chance per Goffi alle spalle di Abiuso e Owusu. Partono dalla panchina Hoti, Iliev, Jurgens, Andersen e Cecchini Muller. Calcio di inizio alle 13.