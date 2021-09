LIVE Primavera, Inter-Fiorentina 1-1: Botis non basta, pareggia Di Stefano

I ragazzi di Chivu affrontano la formazione di Aquilani: segui la diretta testuale dell'incontro su Fcinter1908

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in maglia nerazzurra, Fiorentina in divisa bianca.

INTER SUBITO IN VANTAGGIOOOOO!! ABIUSOOOO!! Strepitosa giocata di Goffi, che con un sombrero salta Rocchetti e mette in mezzo un pallone perfetto per Abiuso, che taglia sul primo palo anticipando Lucchessi e di testa batte Fogli!

Ancora Inter in avanti: palla in profondità per Abiuso, Fogli esce e blocca la sfera.

Seconda giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, dopo l'esordio vincente contro l'Atalanta, ospitano allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni la Fiorentina, reduce dal ko casalingo contro la Juventus. Il tecnico nerazzurro, in vista dei tanti impegni che attendono la squadra nei prossimi giorni (mercoledì c'è il Real Madrid in Youth League), presenta numerose novità di formazione: in difesa, davanti a Botis, esordio in Under 19 per i terzini Silvestro (2002) e Pelamatti (2004), con Fontanarosa al fianco di Moretti. In mezzo al campo si rivede Sangalli, con Casadei e Nunziatini ai lati; davanti chance per Goffi alle spalle di Abiuso e Owusu. Partono dalla panchina Hoti, Iliev, Jurgens, Andersen e Cecchini Muller. Calcio di inizio alle 13.