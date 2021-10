Primavera, Inter-Verona 3-0 risultato finale: i nerazzurri ritrovano la vittoria

Abiuso, Iliev e Andersen: i nerazzurri nella ripresa ritrovano il successo che in campionato mancava da un mese

Una brutta Inter batte 3-0 un Verona volenteroso e mai domo, in grado di giocarsela fino in fondo nonostante una ripresa giocata interamente con un uomo in meno. La Primavera nerazzurra vince e ritrova i 3 punti in campionato dopo più di un mese (periodo nel quale si sono giocate, però, solamente due gare). Ospiti più intraprendenti e più volte pericolosi, fermati due volte dalla traversa: la svolta arriva solamente nella parte finale del match. Sblocca l'incontro Abiuso, con una carambola particolarmente fortunosa. Il raddoppio porta la firma di Iliev, autore di uno splendido gol. In pieno recupero chiude i conti Andersen con un colpo di testa. Con questo successo l'Inter sale momentaneamente al terzo posto in classifica a quota 11 punti. Settimana prossima i nerazzurri saranno di scena a Cagliari.

Torna in campo l'Inter Primavera: i ragazzi di Chivu, reduci dal successo in Youth League contro lo Sheriff, cercano quest'oggi contro il Verona una vittoria che in campionato manca dal 19 settembre. Il tecnico nerazzurro presenta diverse novità di formazione: in porta torna Botis, in difesa debutto assoluto per lo sloveno Matjaz, in mezzo al campo si rivede Cecchini Muller. Out per scelta tecnica Casadei, nemmeno in panchina. Cacio di inizio alle ore 13.