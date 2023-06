LIVE Inter – Manchester City: vigilia Istanbul 2023 | FC Inter 1908

Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha parlato così del futuro del club: "Finché ci sarò io, ci sarà un’Inter stabile e competitiva. Voci su acquirenti? Siamo un grande club, so che per molti vedere il proprio nome accostato all'Inter regala visibilità. Sono come i rumors di mercato, basta ignorarli. I contestatori? Erano davvero un gruppo molto esiguo, e poi che il calcio come la vita presenta degli up and down: ci sono fasi di problemi e fasi di gioia. Fa parte del gioco. Il lavoro di un presidente o di un Ceo è simile a quello di un allenatore: spesso si è soli, e va accettato".