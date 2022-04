Primavera, Pescara-Inter 0-4 risultato finale: tutto facile per i nerazzurri

Ottavo risultato utile consecutivo per i ragazzi di Chivu: doppietta per Zuberek, in gol anche Casadei e Abiuso

Fabio Alampi

Pescara 0-4 Inter

12:20 - 9 apr Non c'è più tempo! Finisce qui la sfida tra Pescara e Inter: i nerazzurri si impongono per 0-4 grazie alla doppietta di Zuberek e alle reti di Casadei e Abiuso. 90' 12:20 - 9 apr Concessi 3 minuti di recupero. 85' 12:16 - 9 apr Sterile possesso palla del Pescara, gara di fatto già finita. 83' 12:11 - 9 apr Ultimo cambio per il Pescara: esce D. Mehic, entra Lazcano. 78' 12:06 - 9 apr Altri due cambi per l'Inter: spazio per Mirarchi e Nunziatini, escono Peschetola e Sangalli. 77' 12:05 - 9 apr POKER DELL'INTER!! GLORIA ANCHE PER ABIUSOOOOO!! Discesa sulla destra di Dervishi, che semina gli avversari e mette in mezzo una palla che Abiuso deve solamente spingere in rete! 74' 12:01 - 9 apr Trattenuta evidente di Fontanarosa, l'arbitro estrae il cartellino giallo. 73' 11:59 - 9 apr Destro senza pretese di Salvatore, nessun problema per Rovida. 70' 11:56 - 9 apr Ci prova dalla distanza Casadei, para in due tempi Servalli. 67' 11:56 - 9 apr Doppia sostituzione per l'Inter: escono carboni e Zuberek, al loro posto entrano Fontanarosa e Abiuso. 66' 11:54 - 9 apr TERZO GOL DELL'INTEEEEEEER!! NON POTEVA MANCARE CASADEIIIII!! Spunto sulla destra di Peschetola, che accelera ed entra in area. Scarico per l'accorrente Casadei, che di prima intenzione non lascia scampo a Servalli! 63' 11:49 - 9 apr Iliev si mette subito in mostra: riceve sulla destra, a rimorchio arriva Sangalli che calcia ma colpisce un avversario, guadagnando un altro corner. 60' 11:46 - 9 apr Primo cambio per l'Inter: Chivu manda in campo Iliev al posto di Jurgens. 59' 11:45 - 9 apr Ancora Inter: Jurgens entra in area e prova il diagonale con il destro, palla che sfiora il palo. 58' 11:45 - 9 apr Si rivede in avanti l'Inter: velo di Grygar, destro dalla distanza di Sangalli, palla alta sopra la traversa. 56' 11:43 - 9 apr Altri due cambi per il Pescara: dentro Napoletano e Salvatore, fuori Amore e Kuqi. 55' 11:42 - 9 apr Problema a una caviglia per Grygar, che rimane a terra dolorante: gioco interrotto. 53' 11:40 - 9 apr Prima ammonizione del match: Amore ferma il tentativo di ripartenza di Carboni, cartellino giallo inevitabile. 51' 11:37 - 9 apr Il rinvio di Rovida diventa un assist per Jurgens che si invola verso la porta del Pescara, si alza con colpevole ritardo la bandierina del gurdalinee. 48' 11:34 - 9 apr Bella imbucata di Jurgens per Peschetola, palla leggermente troppo lunga. 46' 11:33 - 9 apr Subito due cambi per il Pescara: escono Postiglione e Caliò, entrano Staver e Sayari. 11:32 - 9 apr Comincia la ripresa. 11:16 - 9 apr Finisce senza recupero il primo tempo di Pescara-Inter: nerazzurri avanti di due gol grazie alla doppietta di Zuberek. 42' 11:14 - 9 apr Splendida azione corale dell'Inter, con passaggi di prima che liberano Jurgens per il tiro dal limite dell'area: blocca Servalli. 39' 11:13 - 9 apr Calcio d'angolo per il Pescara, nulla di fatto. 36' 11:07 - 9 apr Zuberek sfiora la tripletta! Il tiro-cross di Peschetola diventa buono per l'attaccante polacco, ma Scipione è bravo a intervenire e a mandare la palla in corner. 34' 11:06 - 9 apr Altra occasione per l'Inter: il tiro di Jurgens viene respinto ma diventa un assist per Peschetola, che calcia senza pensarci due volte, ma Servalli respinge. 31' 11:04 - 9 apr RADDOPPIO DELL'INTEEEEEEER!! ANCORA ZUBEREEEEEEK!! Grygar verticalizza per l'attaccante polacco, che trova l'angolino con un chirurgico diagonale di destro che non lascia scampo a Servalli! 28' 10:59 - 9 apr Corner dalla destra battuto da Peschetola, la palla arriva a Jurgens che si coordina e prova la battuta al volo: para a terra Servalli. 27' 10:58 - 9 apr Combinazione Jurgens-Zuberek, l'Inter guadagna un calcio d'angolo. 24' 10:55 - 9 apr Si vede in avanti il Pescara: Caliò entra in area, resiste a una carica me perde palla, allontana la difesa dell'Inter. 20' 10:51 - 9 apr Buon lavoro di Zuberek sulla sinistra, che salta un difensore del Pescara e mette in mezzo, Grygar arriva con un attimo di ritardo e non riesce a concludere. 18' 10:49 - 9 apr Fallo di Peschetola su Caliò, punizione da posizione interessante per il Pescara. 13' 11:18 - 9 apr INTER IN VANTAGGIOOOOOO!! ZUBEREEEEEEEK!! Primo gol stagionale per l'attaccante polacco, che sfrutta il passaggio filtrante di Carboni e a tu per tu con Servalli non sbaglia! 12' 10:43 - 9 apr Palla forte e tesa dalla sinistra di carboni, Servalli blocca senza problemi anticipando gli attaccanti dell'Inter. 8' 10:39 - 9 apr Ancora Inter: slalom in area di Peschetola, che evita un avversario e calcia, bravo Servalli a mandare in corner. 5' 10:37 - 9 apr Inter vicinissima al vantaggio: Jurgens sfonda a sinistra, palla in mezzo, Servalli non trattiene ma Zuberek da pochi passi spara alto. 3' 10:36 - 9 apr Prima trama offensiva dell'Inter, Jurgens non riesce a concludere. 10:32 - 9 apr Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter. 10:28 10:32 - 9 apr Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Pescara in divisa biancazzurra, Inter in maglia nerazzurra.

Nessun problema per l'Inter di Cristian Chivu, che sbriga la pratica Pescara e conquista l'ottavo risultato utile consecutivo. La Primavera nerazzurra vince 0-4 e si porta momentaneamente a 3 punti dalla Roma capolista, impegnata domani nel big match contro la Juventus. Troppa la differenza di valori tecnici e mentali tra le due squadre, con i padroni di casa ormai rassegnati alla retrocessione. I nerazzurri, ancora privi di diversi elementi come Zanotti, Fabbian e Valentin Carboni, chiudono la contesa già nel primo tempo con la doppietta del polacco Zuberek, che trova così i suoi primi gol con l'Under 19, e dilagano nella ripresa con il solito Casadei (decimo centro in campionato, dodicesimo stagionale) e con il redivivo Abiuso. L'Inter tornerà in campo martedì, quando ospiterà il Napoli.

Decima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, seconda in classifica e in serie positiva da 7 partite (5 vittorie e 2 pareggi), affronta il fanalino di coda Pescara, ultimo con 12 punti e ormai destinato alla retrocessione. Il tecnico nerazzurro conferma 8/11 della formazione che lunedì ha battuto il Sassuolo: le novità sono i rientri di Moretti in difesa e di Sangalli e Casadei (che ha scontato il turno di squalifica) a centrocampo. Calcio di inizio alle ore 10:30.

Le formazioni ufficiali di Pescara-Inter:

PESCARA (4-3-3): 12 Servalli; 13 Postiglione, 20 Madonna, 25 Scipione, 2 Longobardi; 40 Mehic D., 48 Mehic A., 11 Kuqi (C); 78 Amore, 9 Blanuta, 18 Caliò

A disposizione: 36 Baretta, 5 Palmentieri, 10 Napoletano, 14 Colazzilli, 19 Stampella, 24 Staver, 26 Scipioni, 29 Braccia, 32 Sayari, 34 Crimaldi, 37 Salvatore, 38 Lazcano

Allenatore: Pierluigi Iervese

INTER (4-3-1-2): 1 Rovida; 27 Dervishi, 23 Moretti, 5 Hoti, 6 Carboni F.; 25 Grygar, 4 Sangalli (C), 8 Casadei; 7 Peschetola; 35 Zuberek, 9 Jurgens

A disposizione: 12 Basti, 21 Botis, 3 Cortinovis, 10 Iliev, 13 Matjaz, 15 Fontanarosa, 16 Cecchini Muller, 18 Nunziatini, 22 Abiuso, 26 Mirarchi

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Vergaro (sez. Bari)

Assistenti: Monaco - Croce