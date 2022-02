LIVE Primavera, Atalanta-Inter 1-1: gol annullato a Casadei per fuorigioco

Prima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera. Segui la diretta testuale dell'incontro su Fcinter1908

Squadre che fanno il loro ingresso in campo: Atalanta in classica divisa nerazzurra, Inter in maglia bianca.

Atalanta in vantaggio: sospetto tocco di braccio di Panada, che verticalizza per Pagani. Palla arretrata per Sidibe, che di prima intenzione calcia e batte Rovida.

Torna pericolosa l'Inter: Zanotti affonda sulla destra e mette in mezzo, ci provano prima Jurgens e poi Carboni, palla in angolo.

Atalanta a un passo dal raddoppio: Rovida non perfetto in uscita bassa, Renault ne approfitta e calcia da distanza ravvicinata, palla sull'esterno della rete.

Lancio in profondità dell'Atalanta, Rovida legge bene la situazione e anticipa in uscita De Nipoti.

Finisce qui il primo tempo di Atalanta-Inter: bergamaschi in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Sidibe.

Risposta immediata dell'Atalanta: Olivieri si presenta a tu per tu con Rovida, il portiere dell'Inter respinge e manda in corner.

Secondo cambio per l'Inter: entra Hoti per Matjaz.

Ritmi altissimi, Atalanta costantemente in proiezione offensiva, Inter in affanno.

Chance clamorosa per l'Atalanta con Renault, che non inquadra la porta da due passi.

Inter in gol ancora con Casadei, ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

Prima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dalla bruciante eliminazione in Youth League, affronta l'Atalanta di Brambilla. Grandi novità di formazione per i nerazzurri milanesi: il tecnico interista cambia modulo e passa al 3-5-2, con Silvestro schierato nel terzetto difensivo, Zanotti e Pelamatti sulle fasce e Valentin Carboni in appoggio a Jurgens in attacco. In panchina si rivede dopo più di due mese Andrea Moretti. Calcio di inizio alle ore 13.