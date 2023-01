LIVE Primavera, Cesena-Inter 0-0: colpo di testa di Esposito, Pollini si supera

Sedicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dalla sconfitta contro Sampdoria e dal ko in Supercoppa contro la Fiorentina, cerca il riscatto sul campo del Cesena fanalino di cosa, ultimo con soli 4 punti conquistati fin qui e battuto 10 volte nelle ultime 11 gare. Tante assenze per il tecnico nerazzurro, fra calciatori convocati in Prima Squadra (Zanotti, Fontanarosa e Carboni) e infortunati (ultimo, lo sfortunato Zuberek): al fianco di Di Pentima al centro della difesa ci sarà Stankovic, con Botis in porta, Dervishi a destra e Pelamatti a sinistra. A centrocampo Martini e Kamate ai lati di Grygar, davanti tridente composto da Owusu, Esposito e Iliev. Calcio di inizio alle ore 10:45.