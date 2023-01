LIVE Primavera, Empoli-Inter 0-1: zampata di Esposito, nerazzurri in vantaggio!

Torna in campo dopo la lunga sosta invernale l'Inter Primavera: i ragazzi di Chivu, reduci dal successo contro l'Udinese e in serie positiva da 4 partite, aprono il 2023 affrontando in trasferta l'Empoli. Il tecnico nerazzurro riparte da un nuovo modulo: il 4-3-3, scelto al posto del 3-5-2 visto nelle ultime uscite del 2022. In porta Botis, davanti a lui linea a 4 con Dervishi, Fontanarosa, Di Pentima e Pelamatti. In cabina di regia Grygar con Martini e Kamate ai suoi lati, davanti il tridente composto da Owusu, Esposito e Iliev. Calcio di inizio alle ore 13.