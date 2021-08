Primavera, Inter-Atalanta 3-2 risultato finale: Carboni fa esplodere il Breda!

Esordio vincente per i nerazzurri di Chivu: apre Abiuso, raddoppia Fabbian. Nel finale Carboni segna la rete che vale i 3 punti

Squadre in campo per la fase di riscaldamento.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in maglia nerazzurra, Atalanta in divisa bianca.

Inter subito pericolosa: Carboni supera Renault, entra in area ma il suo diagonale mancino non inquadra la porta.

Inter di nuovo in avanti: Abiuso verticalizza per Jurgens, che colpisce con la punta del piede ma viene chiuso da Dajcar e da Berto.

Altra occasione per l'Inter: cross dalla destra di Abiuso, Jurgens di testa da buonissima posizione non trova la porta.

Primo ammonito del match: cartellino giallo per Oliveri, che entra in ritardo su Fabbian.

Occasione colossale per Jurgens: l'attaccante estone si libera di Guerini e calcia, Dajcar devia il pallone e lo blocca in un secondo tempo sulla linea.

Primo ammonito per l'Inter: cartellino giallo per Owusu.

Intervento in ritardo di Giovane, cartellino giallo per il centrocampista dell'Atalanta.

Ultimo cambio per l'Atalanta: problemi fisici per Renault, al suo posto dentro Mediero.

INTER DI NUOVO IN VANTAGGIOOOO!! CARBONIIIII!! Assist strepitosi di Peschetola, che vede il taglio dalla sinistra di Carboni. Il numero 6 nerazzurro di mancino con il piatto non lascia scampo a Dajcar!

Non c'è più tempo! Buona la prima per l'Inter di Chivu, che batte 3-2 l'Atalanta: decidono i gol di Abiuso, Fabbian e Carboni.

Esordio vincente per l'Inter di Cristian Chivu, che nella prima giornata di campionato battono 3-2 l'Atalanta. La Primavera nerazzurra parte con il piede giusto, mostrando qualità e organizzazione (soprattutto nel primo tempo), ma anche un eccessivo rilassamento nella ripresa che ha rischiato di riaprire il match. Il tecnico rumeno, alla prima partita alla guida della forazione Under 19, lancia dal primo minuto i nuovi Nunziatini e Cecchini Muller, schierando dal primo minuto il giovanissimo Owusu (classe 2005) a completare l'attacco con Jurgens e Abiuso. Inizio arrembante dell'Inter, che già nei primi minuti sfiora il vantaggio.

Prima giornata di campionato per la nuova Inter di Cristian Chivu: esordio stagionale per la Primavera nerazzurra, che ospita allo stadio Breda di Sesto San Giovanni l'Atalanta di Massimo Brambilla. Il tecnico rumeno, alla sua prima panchina con la formazione Under 19, schiera i suoi con un 4-3-1-2 con Jurgens alle spalle di Abiuso e del 2005 Owusu. Botis in porta, in difesa c'è Moretti al fianco di Hoti, con Zanotti e Carboni sulle corsie laterali. Cecchini Muller in cabina di regia, con Fabbian e Nunziatini ai lati. Calcio di inizio alle ore 14:30.