Primavera, Inter-Bologna 1-0 risultato finale: Jurgens gol, Chivu torna a sorridere

I nerazzurri ritrovano la vittoria dopo 3 giornate di digiuno: decide un gol nel primo tempo dell'attaccante estone

Le due squadre scendono in campo per la fase di riscaldamento.

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Bologna in maglia bianca.

INTER IN VANTAGGIOOOOOO!! JURGEEEEENS!! L'attaccante estone sfrutta uno svarione della difesa del Bologna e a tu per tu con Bagnolini non sbaglia!

Altra occasione per l'Inter: V. Carboni da posizione difficile prova comunque a calciare, Bagnolini non si fa sorprendere sul suo palo.

Lancio in profondità per Paananen, ottima chiusura di Hoti.

Subito un cambio per il Bologna: entra Raimondo per Bynoe.

Azione sulla destra per il Bologna, Paananen mette in mezzo un pallone insidioso: allontana Moretti.

Altra chance per l'Inter: Zuberek lotta in mezzo all'area e libera V. Carboni, che da ottima posizione spara a lato.

Inter vicina al gol: invenzione di V. carboni, che serve in profondità di esterno Zuberek. L'attaccante polacco brucia sullo scatto il diretto avversario e calcia in diagonale di destro, bravo Bagnolini a respingere.

Cambio per l'Inter: entra Fontanarosa per Jurgens, Chivu si copre.

Bologna pericoloso: Raimondo vince il corpo a corpo con Hoti ed entra in area, provvidenziale la chiusura in scivolata di Zanotti.

Doppio cambio per l'Inter: entrano Grygar e Curatolo per Casadei e V. Carboni.

Basta un gol nel primo tempo di Jurgens all'Inter per ritrovare la vittoria in campionato che mancava da tre giornate. Successo importante per la Primavera nerazzurra, che torna a vincere e mantiene la porta inviolata. Prestazione positiva per i ragazzi di Chivu, ora quinti in classifica a quota 32 punti e nuovamente in zona playoff.