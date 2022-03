LIVE Primavera, Inter-Cagliari 0-0: calcio di inizio, si comincia!

Settima giornata di ritorno di campionato per i nerazzurri: segui la diretta testuale dell'incontro su Fcinter1908

Le due squadre scendono in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Cagliari in maglia bianca.

Settima giornata di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, in serie positiva da quattro partite e reduce dal successo sul campo del Verona, affronta il Cagliari di Agostini. Sfida di alta classifica, con due squadre appaiate al terzo posto a quota 39 punti (i sardi hanno giocato una partita in meno). Il tecnico nerazzurro presenta tre cambi rispetto al successo contro gli scaligeri: Moretti, Silvestro e Nunziatini prendono il posto di Fontanarosa (squalificato), F. Carboni e Grygar. In avanti conferma per il tridente composto da Peschetola, V. Carboni e Jurgens. Calcio di inizio alle ore 11.