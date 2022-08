LIVE Primavera, Inter-Cagliari 1-1 fine pt: Iliev risponde a Carboni dal dischetto

Seconda giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, dopo la sconfitta all'esordio sul campo del Bologna, debutta davanti al pubblico di casa ospitando allo stadio Breda di Sesto San Giovanni il Cagliari del neo tecnico Michele Filippi, battuto dal Torino la scorsa settimana. Il tecnico nerazzurro presenta 3 novità di formazione nel confermato 4-3-2-1: in difesa, sulla sinistra, debutto per Perin, mentre a centrocampo spazio ad Andersen e Kamate. In porta conferma per Botis, davanti Carboni e Iliev alle spalle di Zuberek. Calcio di inizio alle ore 11.