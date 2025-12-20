Diciassettesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, in serie positiva da 9 partite (6 vittorie e 3 pareggi), chiude il 2025 ospitando il Genoa di Sbravati, settimo in classifica e staccato di soli 2 punti dai nerazzurri. Il tecnico interista ritrova Bovio al centro della difesa al fianco di Nenna, a centrocampo rientra La Torre con Cerpelletti e Mancuso, davanti conferma per Moressa e Kukulis. Calcio di inizio alle ore 13.
Inter-Genoa 2-1
Reti: 45' Celik (G), 51' Mancuso (I), 59' Kukulis (I).
INTER (4-3-3): 21 Farronato; 2 Della Mora, 27 Nenna, 15 Bovio, 3 Marello; 23 La Torre, 4 Cerpelletti (C), 29 Mancuso (61' 18 Putsen); 19 El Mahboubi, 25 Kukulis (72' 46 Carrara), 17 Moressa (61' 10 Pinotti). A disposizione: 12 Pentima, 11 Romano, 14 Conti, 28 Virtuani, 31 Sorino, 33 Vukoje, 34 Mackiewicz, 35 Breda. Allenatore: Benito Carbone.
GENOA (4-3-1-2): 32 Mihelsons; 2 Odero, 5 Doucoure, 42 Celik, 30 Albè (67' 27 Pallavicini); 71 Carbone, 26 Taieb, 75 Lafont (67' 21 Mendolia); 10 Romano (C) (74' 77 Gibertini); 11 Spicuglia (67' 49 Galvano), 78 Ndulue. A disposizione: 48 Enoghama, 3 Gecaj, 4 Dodde, 29 Nsingi, 50 Giangreco, 72 Arata, 93 Bellone. Allenatore: Jacopo Sbravati.
Arbitro: Migliorini di Verona.
Assistenti: Peloso - Cufari.
Ammoniti: Romano (G).
Inter a un passo dal tris: ennesimo assist illuminante di El Mahboubi dalla destra, Carrara e La Torre sfiorano soltanto.
Grande giocata individuale di Pinotti, che entra in area dalla sinistra ma cerca poi l'idea più difficile: sfuma l'azione dell'Inter.
Cambio per il Genoa: esce Romano, entra Gibertini.
Ammonito Romano, fallo da dietro su Cerpelletti.
Cambio per l'Inter: esce Kukulis, entra Carrara.
Triplo cambio per il Genoa: fuori Spicuglia, Lafont e Albè, dentro Galvano, Mendolia e Pallavicini.
Doppio cambio per l'Inter: entrano Putsen e Pinotti, escono Mancuso e Moressa.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! KUKULIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS!! Ennesimo spunto sulla destra di El Mahboubi, che brucia Albè e crossa. Sul secondo palo arriva Kukulis che di testa non sbaglia!
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEER!! MANCUSOOOOOOOOOOOO!! Ottimo spunto sulla destra di El Mahboubi, che salta in dribling Albè e crossa. Colpo di testa di La Torre, sulla traiettoria spunta Mancuso che trova la deviazione giusta!
Comincia la ripresa.
Finisce qui il primo tempo.
Occasione per l'Inter: colpo di testa di Nenna su azione di corner, para Mihelsons.
Concesso un minuto di recupero.
GOL DEL GENOA: angolo dalla destra, blocco a centro area che libera Celik, che tutto solo di testa non sbaglia.
Altra occasione per l'Inter: gran palla in profonditàdi El Mahboubi che calcia in diagonale, Mihelsons tocca e manda sopra la traversa, ma l'arbitro non vede e non concede angolo.
Inter a un passo dal gol: Della Mora si inventa un tiro al volo dal limite dell'area che si stampa sulla traversa.
Intervento decisamente energico e altamente rischioso di Celik, che travolge Kukulis: l'arbitro lascia proseguire, grandi proteste sulla panchina dell'Inter.
Ancora Inter: botta dalla distanza di La Torre, palla non lontana dalla traversa.
Prima, grande occasione sulla destra: El Mahboubi scappa sulla destra e crossa, dalla parte opposta arriva Kukulis che colpisce in tuffo di testa, fondamentale l'intervento alla disperata di Doucoure che evita un gol fatto.
Aumenta la pressione dell'Inter, ma il tiro di La Torre è troppo debole e centrale: para facile Mihelsons.
Ci prova l'Inter: fitta rete di passaggi che libera per il cross Morello, palla in mezzo per Kukulis che arriva troppo in anticipo e non riesce a concludere.
Ripartenza Genoa: Lafont cerca in profondità Spicuglia, ottima chiusura di Della Mora che sprinta e manda in fallo laterale.
Azione manovrata dell'Inter, Moressa e Cerpelletti combinano bene e liberano per il tiro Kukulis: conclusione sballata.
Ci prova Cerpelletti con il destro, non è il suo piede e si vede: palla lontanissima dallo specchio della porta.
Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dal Genoa.
Squadre in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Genoa in maglia bianca.
Riscaldamento terminato, tra pochi minuti il calcio di inizio del match.
Comincia il riscaldamento.
