Diciassettesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Carbone, in serie positiva da 9 partite (6 vittorie e 3 pareggi), chiude il 2025 ospitando il Genoa di Sbravati, settimo in classifica e staccato di soli 2 punti dai nerazzurri. Il tecnico interista ritrova Bovio al centro della difesa al fianco di Nenna, a centrocampo rientra La Torre con Cerpelletti e Mancuso, davanti conferma per Moressa e Kukulis. Calcio di inizio alle ore 13.