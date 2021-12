LIVE Primavera, Inter-Genoa 1-1: i nerazzurri ci provano, non cambia il punteggio

Dodicesima giornata di campionato per i nerazzurri di Chivu: segui la diretta testuale del match su Fcinter1908

Ancora minuti di attesa: l'arbitro preferisce aspettare, in attesa che si sciolga il ghiaccio in alcune zone del campo.

Le squadre fanno finalmente il loro ingresso in campo: Inter in classica maglia nerazzurra, Genoa in divisa bianca da trasferta.

Calcio di punizione dalla tre quarti per il Genoa, bravo Botis in uscita con i pugni.

Prova a farsi vedere in avanti l'Inter, nessun pericolo per il Genoa.

Prima ammonizione anche per il Genoa: giallo per Dellepiane per fallo su Curatolo.

Cross dalla sinistra di Carboni, Abiuso prova la deviazione in spaccata, la difesa del Genoa si rifugia in corner.

Si rivede in avanti il Genoa: iniziativa di Accornero, Botis tocca e manda la palla in calcio d'angolo.

Cambio per l'Inter: entra Andersen per Nunziatini.

Dodicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, dopo le vittorie contro Pescara e Napoli, cerca il tris quest'oggi contro il Genoa, staccato di un solo punto in classifica dai nerazzurri e reduce dal successo sul Verona. Il tecnico interista ripropone buona parte della formazione vista martedì a Madrid: le novità sono Botis in porta, Silvestro come terzino destro, Cecchini Muller in cabina di regia e Curatolo in attacco (alla terza consecutiva da titolare in campionato). Nel Genoa manca Besaggio, capocannoniere del torneo con 9 reti. Calcio di inizio alle ore 11.