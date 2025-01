Terza giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Zanchetta, reduce da tre successi consecutivi, affronta il Genoa di Sbravati. Il tecnico nerazzurro schiera per la prima volta il portiere Taho, che fin qui aveva giocato solo una partita in Youth League. In difesa rientrano Re Cecconi e Motta, in avanti conferma per Mosconi. Calcio di inizio alle ore 13.