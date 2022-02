LIVE Primavera, Inter-Sampdoria 2-3: Yepes spiazza Botis, rimonta completata

Diciassettesima giornata di campionato: l'Inter affronta la Sampdoria. Segui la diretta testuale dell'incontro su Fcinter1908

Squadre in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Sampdoria in maglia bianca.

GOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEEEEER!! JURGEEEEEEENS!! Contropiede micidiale dei nerazzurri: sponda di Jurgens per Peschetola, che serve in profondità lo stesso attaccante estone che a tu per tu con Saio di sinistro non sbaglia!

RADDOPPIO DELL'INTEEEEEEEEER!! ILIEEEEEV!! Nerazzurri ancora letali in verticale: Jurgens trova Iliev a centro area, il bulgaro da due passi non può sbagliare!

Azione insistita della Sampdoria, De Stefano prova a inventare ma non trova lo spazio per concludere. Ci prova dal limite Sepe, tiro lontano dallo specchio della porta.

Triplo cambio per l'Inter: entrano F. Carboni, Fabbian e Abiuso per Pelamatti, Peschetola e Jurgens.

Calcio di rigore per la Sampdoria: fallo di Hoti su Di Stefano, l'arbitro non ha dubbi.

Ultimo cambio per l'Inter: entra Matjaz per Hoti.

Diciassettesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, seconda in classifica e reduce dalla vittoria nel derby (terzo successo consecutivo), affronta la Sampdoria, staccato di 3 punti dai nerazzurri. Tante le novità di formazione presentate dal tecnico interista, a cominciare dal modulo: si passa al 4-2-3-1. In porta si rivede Botis, in difesa Hoti e Pelamatti. Debutto da titolare per Valentin Carboni, schierato nel terzetto completato da Iliev e Peschetola alle spalle di Jurgens. Panchina iniziale, con uno sguardo alla Youth League, per i vari Casadei, Abiuso, Carboni e Fabbian. Calcio di inizio alle ore 14:30.