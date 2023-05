LIVE Primavera, Inter-Sampdoria 1-1 fine pt: Sarr risponde subito a Ivanovic

Trentaduesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dal pareggio per 2-2 nel derby contro il Milan e priva di Zanotti, Fontanarosa, Esposito e Carboni (tutti convocati per il Mondiale U20), affronta la Sampdoria con l'obiettivo di vincere per tenere accese le ultime speranze di qualificazione ai playoff. Il tecnico nerazzurro ritrova Akinsanmiro a centrocampo, che prende il posto dello squalificato Martini. In difesa spazio a Pozzi sulla sinistra, davanti c'è Sarr nel tridente con Curatolo e Owusu. Tra i blucerchiati ben 4 ex: Cecchini Muller e Uberti titolari, Straccio e Peretti in panchina. Calcio di inizio alle ore 18.