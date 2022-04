LIVE Primavera, Inter-Spal 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!

Trentaduesima giornata di campionato per i nerazzurri: segui la diretta testuale dell'incontro su Fcinter1908

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Spal in maglia biancazzurra.

Attacca l'Inter sulla sinistra: Fabbian allarga per Carboni, palla insidiosa in mezzo, Magri manda in calcio d'angolo.

Si fa vedere la Spal: Ellertsson prova la botta dalla distanza, il suo tiro diventa un assist per Borsoi, ma il suo tentativo con il piede debole è un passaggio per Botis.

Punizione dalla tre quarti per la Spal, Botis smanaccia e manda la palla in corner.

Cross velenoso dalla sinistra di Carboni che per poco non sorprende Magri: angolo per l'Inter.

Trentaduesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, in serie positiva da 12 partite e già matematicamente qualificata per i playoff scudetto, ospitano al Suning Youth Development Centre la Spal, reduce da 5 sconfitte consecutive e già retrocessa. Il tecnico nerazzurro opera 4 cambi rispetto all'ultima gara: dentro Cortinovis e Franco Carboni in difesa, Sangalli in cabina di regia e Peschetola sulla tre quarti al posto di Moretti, Fontanarosa, Grygar e Valentin Carboni, tutti inizialmente in panchina. Calcio di inizio alle ore 17.