LIVE Primavera, Inter-Torino 1-0: vantaggio immediato, la sblocca De Pieri!

Quattordicesima giornata di campionato per l'Inter Primavera, reduce dalla sconfitta per 3-1 rimediata sul campo del Genoa. I ragazzi di Zanchetta, quarti con 24 punti, ospitano il Torino, che li precede di una lunghezza. Il tecnico nerazzurro ripropone Zamarian in porta e schiera Zarate in cabina di regia, davanti tocca a Spinaccè. In panchina si rivede Bovo, prima convocazione per Vanzulli. Calcio di inizio alle ore 11.