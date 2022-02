Primavera, Juventus-Inter 0-3 risultato finale: show nerazzurro, vittoria e sorpasso!

Grandissimi prestazione dei ragazzi di Chivu: Hoti sblocca il punteggio, nella ripresa Jurgens e Abiuso chiudono i conti

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Juventus in maglia bianconera, Inter in classica divisa nerazzurra.

Palla in profondità per Jurgens, che entra in area e prova il diagonale di destro: angolo per l'Inter.

Altra chance per l'Inter: accelerata di Zuberek, solito assist per Jurgens che si prepara per il tiro in una frazione di secondo, ma la sua conclusione viene respinta.

Doppia ammonizione per proteste per Cerri, che lascia la Juventus in 10.

Doppia sostituzione anche per l'Inter: scendono in campo V. Carboni e Owusu per Peschetola e Zuberek.

Un'Inter pressochè perfetta vince sul campo della Juventus e conquista il secondo successo consecutivo in campionato, sorpassando proprio i bianconeri e agganciando la Sampdoria al terzo posto in classifica. Miglior prestazione stagionale dei ragazzi di Chivu, che non concedono nulla agli avversari e colpiscono con cinismo, gestendo la sfida con personalità dal primo all'ultimo minuto. La novità di formazione più grande riguarda il polacco Zuberek, in campo per la prima volta dal primo minuto: una scelta che si rivelerà azzeccata. Partono forte i nerazzurri, che dopo 3 minuti colpiscono una traversa con Jurgens. Il vantaggio arriva alla metà del primo tempo: angolo dalla sinistra, a centro area svetta Hoti che insacca. La ripresa si apre con l'espulsione per proteste di Cerri, che lascia la Juventus in 10 e consegna di fatto l'incontro all'Inter. La formazione interista controlla le operazioni e colpisce al momento giusto con Jurgens, che sfrutta alla perfezione un assist geniale di Valentin Carboni. Pochi minuti più tardi Abiuso, al primo pallone toccato, chiude i conti sfruttando un erroraccio della retroguardia juventina. Per l'Inter una grande prova di maturità, che può segnare il punto di svolta della stagione.