Primavera, Lecce-Inter 2-1 risultato finale: gara da cancellare per i nerazzurri

Pessima prestazione dei nerazzurri, sconfitti e mai veramente in partita: inutile il gol nel finale di Iliev

Squadre in campo, tra poco il calcio di inizio: Lecce in divisa giallorossa, Inter in maglia bianca.

Cross dalla destra per l'Inter, Fabbian non riesce a coordinarsi per il tiro.

Si rivede in avanti l'Inter: discesa sulla destra di Dervishi, cross in mezzo, Borbei blocca in presa alta.

Una brutta, bruttissima Inter perde 2-1 sul campo del Lecce e interrompe la sua striscia di risultati utili consecutivi. Vittoria ampiamente meritata per i giallorossi, che colpiscono anche due pali e una traversa e nel finale resistono senza troppi affanni in inferiorità numerica. I padroni di casa passano in vantaggio alla metà del primo tempo con un bel sinistro di Salomaa, uno dei migliori in campo. Nessuna reazione da parte dell'Inter, incapace di costruire azioni manovrate e costantemente in ritardo sugli avversari. Il Lecce ringrazia e raddoppia: punizione di Vulturar, traiettoria beffarda che inganna Botis. Nella ripresa entrano Iliev e Peschetola, ma la musica non cambia. Anzi, sono i ragazzi di Greco a sfiorare il tris in più occasioni, nonostante l'espulsione di Back. Nel finale Iliev realizza il gol della bandiera, ma è troppo tardi: nerazzurri sconfitti, giornata da cancellare al più presto.