LIVE Primavera, Lecce-Inter 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!

Tredicesima giornata di campionato per i nerazzurri: segui la diretta testuale dell'incontro su Fcinter1908

Squadre in campo, tra poco il calcio di inizio: Lecce in divisa giallorossa, Inter in maglia bianca.

Cross dalla destra per l'Inter, Fabbian non riesce a coordinarsi per il tiro.

Curatolo accelera sulla sinistra, Lemmens interviene in scivolata e mette la palla in angolo.

Tredicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter, reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Genoa, affronta il Lecce. Sulla panchina nerazzurra non c'è Cristian Chivu, in isolamento fiduciario dopo un contatto con un positivo. Tre le novità rispetto all'ultima partita: in difesa c'è Dervishi, che prende il posto di Silvestro sulla destra, a centrocampo spazio a Sangalli e Andersen, con Casadei confermato nel ruolo di trequartista. Calcio di inizio alle ore 11.