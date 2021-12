LIVE Primavera, Napoli-Inter 0-1: nerazzurri in vantaggio, Casadei di testa!

Undicesima giornata del campionato per i nerazzurri di Chivu: segui la diretta testuale del match su Fcinter1908

Undicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, tornata al successo domenica scorsa contro il Pescara ma reduce dalla bruciante eliminazione ai calci di rigore in Coppa Italia per mano del Sassuolo, affronta il Napoli di Nicolò Frustalupi, secondo in classifica. Come al solito tante novità nell'undici schierato dal tecnico nerazzurro: davanti a Rovida conferma per Silvestro sulla destra, con l'inedita coppia centrale Moretti-Fontanarosa e Pelamatti sulla sinistra. A centrocampo, con Cecchini Muller in cabina di regia, spazio a Casadei e Andersen, al debutto da titolare. In avanti, con il rientrante Satriano, ci sono Iliev e Curatolo. Calcio di inizio alle ore 13.