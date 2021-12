Primavera, Napoli-Inter 0-2 risultato finale: Casadei-Satriano, successo nerazzurro

Undicesima giornata del campionato per i nerazzurri di Chivu: segui la diretta testuale del match su Fcinter1908

Napoli 0-2 Inter

15:00 - 4 dic Non c'è più tempo: l'Inter vince sul campo del Napoli grazie alle reti di Casadei e Satriano. 97' 14:57 - 4 dic Ci prova ancora l'Inter con Fabbian, Idasiak blocca in due tempi. 90' 14:51 - 4 dic Concessi 8 minuti di recupero. 90' 14:49 - 4 dic Problema muscolare per Moretti: Chivu inserisce Matjaz. 87' 15:04 - 4 dic Due cambi per il Napoli: entrano Toure e Mercurio per Ambrosino e Costanzo. 84' 14:46 - 4 dic Buona trama offensiva dell'Inter, respinge la difesa azzurra. 79' 14:38 - 4 dic Casadei si inserisce dalle retrovie e cade a terra, per l'arbitro non c'è rigore: solamente angolo per l'Inter. 76' 14:37 - 4 dic Doppio cambio per l'Inter: escono Curatolo e Cecchini Muller, entrano Abiuso e Sangalli. 74' 15:04 - 4 dic Sostituzioni Napoli: entrano Acampa e Marranzino per Di Dona e Spavone. 73' 14:34 - 4 dic RADDOPPIO DELL'INTEEEEEEEEEEER!! SATRIANOOOOOO!! Casadei entra in area dalla destra e serve a Satriano un pallone che deve solamente essere spinto in rete! 72' 14:32 - 4 dic Gran lavoro sulla destra di Casadei, che trova Iliev in area di rigore con uno splendido pallone filtrante: chiude la difesa del Napoli. 70' 14:30 - 4 dic Satriano trattiene vistosamente Ambrosino, cartellino giallo per l'attaccante dell'Inter. 66' 14:27 - 4 dic Rovida ipnotizza Ambrosino, sulla respinta l'attaccante del Napoli colpisce la traversa! 65' 14:27 - 4 dic Calcio di rigore per il Napoli: fallo di Cecchini Muller su Vergara, l'arbitro indica il dischetto. 62' 14:22 - 4 dic Pelamatti esce in barella, necessario il cambio: al suo posto entra Dervishi. Fuori anche Andersen, sostituito da Fabbian. 56' 14:17 - 4 dic Colpo violentissimo al volto per Pelamatii, che crolla a terra privo di conoscenza: immediato l'intervento dei medici. 55' 14:15 - 4 dic Ambrosino prova a liberarsi per il destro, il suo tentativo viene murato dalla difesa dell'Inter. 53' 14:13 - 4 dic Primo cambio per il Napoli: esce Cioffi, entra Vergara. 50' 14:11 - 4 dic Proteste troppo veementi di Spavone, l'arbitro ammonisce il centrocampista del Napoli. 47' 14:07 - 4 dic Iliev punta l'avversario, lo supera e calcia: palla alta di poco. 14:09 - 4 dic Comincia la ripresa, nessun cambio per i due tecnici. 13:50 - 4 dic Finisce qui il primo tempo di Napoli-Inter: nerazzurri in vantaggio grazie al colpo di testa di Casadei. 45' 13:47 - 4 dic Concessi 2 minuti di recupero. 40' 13:43 - 4 dic Napoli in 10: Saco reagisce spingendo a terra Iliev, l'arbitro estrae il cartellino rosso. 38' 13:40 - 4 dic Corner dalla sinistra per i nerazzurri, Curatolo colpisce di testa e manda a lato. 37' 13:39 - 4 dic Satriano sgasa sulla sinistra, prova a mettere in mezzo e guadagna un calcio d'angolo. 36' 13:39 - 4 dic Pallonata in faccia per Saco, che rimane a terra dolorante. 34' 13:37 - 4 dic Andersen si smarca sulla destra ma si allunga troppo il pallone: nulla di fatto per l'Inter. 30' 13:32 - 4 dic Azione avvolgente dell'Inter, cross dalla sinistra di Pelamatti, Satriano colpisce di testa ma manda alto di poco. 25' 13:28 - 4 dic Timida reazione del Napoli, nessun problema per la difesa dell'Inter. 21' 13:25 - 4 dic INTER IN VANTAGGIOOOOOOO!! CASADEIIIIII!! Angolo dalla destra battuto da Iliev, la difesa del Napoli allontana, Cecchini Muller rimette in mezzo di testa e Casadei gira in rete da pochi passi! 20' 13:22 - 4 dic Silvestro cade a terra dopo un contrasto con Costanzo: calcio d'angolo per l'Inter. 18' 13:20 - 4 dic Ancora Inter pericolosa: Satriano riceve palla al limite dell'area e calcia senza pensarci due volte. Il suo destro termina a pochi centimetri dal palo. 17' 13:19 - 4 dic Transizione offensiva del Napoli con D'Agostino, splendida la chiusura in scivolata di Fontanarosa. 14' 13:18 - 4 dic Tentativo velleitario su punizione del Napoli, nessun pericolo per Rovida. 12' 13:14 - 4 dic Lancio in profondità per Curatolo, Idasiak deve uscire e allontana il pallone. 11' 13:13 - 4 dic Cross dalla destra per l'Inter, ma palla troppo lunga per tutti: sfuma l'azione. 8' 13:11 - 4 dic Altra chance per l'Inter: Curatolo ruba palla sulla destra e crossa in mezzo, Satriano stacca bene e colpisce di testa, ma il suo tentativo sorvola la traversa. 6' 13:09 - 4 dic Scontro a centrocampo tra Andersen e Hysaj: ha la peggio il calciatore del Napoli, interviene lo staff medico azzurro. 2' 13:05 - 4 dic Replica immediata del Napoli: Ambrosino porta palla e calcia dal limite dell'area, il suo diagonale sfiora il palo alla destra di Rovida. 1' 13:04 - 4 dic Inter subito vicina al gol: angolo dalla destra di Iliev, colpo di testa di Fontanarosa, respinge sulla linea un difensore del Napoli. 13:02 - 4 dic Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter. 13:00 13:01 - 4 dic Le due squadre scendono in campo: Napoli in classica divisa azzurra, Inter con maglia bianca.

Seconda vittoria consecutiva in campionato per l'Inter di Cristian Chivu, che espugna il campo del Napoli e riscatta l'eliminazione ai calci di rigore dalla Coppa Italia. Un successo "macchiato" dalla preoccupazione per Pelamatti, uscito dal campo dopo aver perso i sensi in seguito a un colpo violentissimo (e fortuito) alla testa. Prestazione positiva da parte dei nerazzurri, che partono subito forte e conducono il gioco concedendo pochissimo agli avversari. L'Inter passa in vantaggio al 21' grazie al solito colpo di testa di Casadei, che sfrutta nel migliore dei modi il tocco smarcante di Cecchini Muller. I nerazzurri cercano a più riprese la rete del raddoppio, ma la mira di Satriano e compagni non è delle migliori.

Il secondo tempo si apre con il durissimo scontro tra Pelamatti e Costanzo: grande apprensione tra i ragazzi di Chivu, si teme il peggio, con diversi calciatori in lacrime. Il difensore classe 2004 perde conoscenza e viene portato fuori dal campo in barella, ma le prime indiscrezioni sembrano scongiurare ogni pericolo. Il Napoli approfitta di questo momento per rifarsi sotto, e hanno l'occasione del pareggio con Ambrosino: dal dischetto il bomber azzurro si fa ipnotizzare da Rovida. Pochi minuti più tardi l'Inter chiude i conti con Satriano, che da pochi passi insacca su assist di Casadei. Per i nerazzurri 3 punti importanti in vista dei prossimi impegni, a cominciare dalla sfida di Youth League contro il Real Madrid, in programma martedì.

Undicesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, tornata al successo domenica scorsa contro il Pescara ma reduce dalla bruciante eliminazione ai calci di rigore in Coppa Italia per mano del Sassuolo, affronta il Napoli di Nicolò Frustalupi, secondo in classifica. Come al solito tante novità nell'undici schierato dal tecnico nerazzurro: davanti a Rovida conferma per Silvestro sulla destra, con l'inedita coppia centrale Moretti-Fontanarosa e Pelamatti sulla sinistra. A centrocampo, con Cecchini Muller in cabina di regia, spazio a Casadei e Andersen, al debutto da titolare. In avanti, con il rientrante Satriano, ci sono Iliev e Curatolo. Calcio di inizio alle ore 13.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Inter:

NAPOLI (3-4-2-1): 1 Idasiak; 18 Hysaj, 2 Barba, 3 Costanzo (C); 19 Di Dona, 94 Saco, 15 Spavone, 28 Marchisano; 32 D'Agostino, 11 Cioffi; 10 Ambrosino

A disposizione: 22 Boffelli, 6 Gioielli, 7 Acampa, 8 De Pasquale, 24 Marranzino, 26 Pontillo, 27 Spedalieri, 30 Vergara, 33 Giannini, 37 De Marco, 71 Toure, 99 Mercurio

Allenatore: Nicolò Frustalupi

INTER (4-3-1-2): 1 Rovida; 19 Silvestro, 23 Moretti, 15 Fontanarosa, 29 Pelamatti; 8 Casadei (C), 16 Cecchini Muller, 24 Andersen; 10 Iliev; 31 Curatolo, 20 Satriano

A disposizione: 21 Botis, 40 Raimondi, 4 Sangalli, 7 Peschetola, 13 Matjaz, 14 Fabbian, 18 Nunziatini, 22 Abiuso, 25 Grygar, 27 Dervishi, 28 Villa

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Saia (sez. Palermo)

Assistenti: Salama - Tempestilli