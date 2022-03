LIVE Primavera, Roma-Inter 1-1: doppio giallo per Ndiaye, giallorossi in 10

Venticinquesima giornata di campionato per i nerazzurri: segui la diretta testuale dell'incontro su Fcinter1908

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Roma in classica divisa giallorossa, Inter in maglia bianca da trasferta.

Prova a farsi vedere in avanti la Roma: lancio in profondità per Cherubini, palla troppo lunga che termina tra le braccia di Rovida.

Cambio per la Roma: problemi fisici per Tahirovic, costretto a uscire dal campo. Al suo posto dentro Vicario.

Proteste veementi della Roma per un contatto in area di rigore tra Rovida e Tripi, l'arbitro lascia proseguire.

Prima ammonizione per l'Inter: cartellino giallo per Valentin Carboni, che entra in ritardo su Ndiaye.

Ci prova la Roma: Tripi entra in area dalla destra e mette in mezzo un pallone velenoso, la difesa dell'Inter allontana.

Occasione per la Roma: sinistro di mezzo esterno dalla distanza di Rocchetti, Rovida non si fa sorprendere.

Roma vicina al gol: Volpato verticalizza per Voelkerling, Rovida esce e para in stile hockey.

Doppio cambio per la Roma: entrano Satriano e Oliveiras per Rocchetti e Cherubini.

Franco Carboni brucia sul tempo Ndiaye, che non può fare altro che stenderlo: secondo giallo ed espulsione, Roma in 10.

Lancio in profondità per Zuberek, Keramitsis fa buona guardia e lo contiene.

Venticinquesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, terza in classifica e reduce da 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite, affronta la Roma capolista di Alberto De Rossi. Sfida di altissima classifica al Centro di Bartolomei, con due squadre attualmente distanziate da 9 punti. Il tecnico nerazzurro presenta 3 novità di formazione rispetto al successo di settimana scorsa contro il Cagliari: a centrocampo si rivede Casadei, che torna in campo dopo la botta alla testa rimediata contro l'Empoli andando a completare il reparto con capitan Sangalli e il ceco Grygar, preferito a Fabbian e Nunziatini. In difesa, davanti a Rovida, sulla sinistra torna Franco Carboni, con Zanotti a destra e la coppia Hoti-Moretti in mezzo. Davanti spazio alla fantasia di Peschetola e Valentin Carboni alle spalle di Jurgens. Calcio di inizio alle ore 13.