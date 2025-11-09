L’Inter Primavera va a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato. I nerazzurri sono attesi dalla difficile trasferta con la Roma che al momento è al comando della classifica. Benny Carbone parte con Mosconi centravanti con...

