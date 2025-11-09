L'Inter Primavera va a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato. I nerazzurri sono attesi dalla difficile trasferta con la Roma che al momento è al comando della classifica. Benny Carbone parte con Mosconi centravanti con Zouin e Pinotti ai suoi lati. In difesa esordio dal 1' per Peletti al fianco di Breda, in panchina prima chiamata per Costante, portiere classe 2010.
inter primavera
LIVE Primavera, Roma-Inter 1-0: finisce il primo tempo, giallorossi in vantaggio con Di Nunzio
ROMA: Zelezny, Seck, Di Nunzio, Della Rocca, Bah, Nardin, Mirra, Cama, Paratici, Romano, Sangarè
PANCHINA: De Marzi, Marchetti, Litti, Almaviva, Arduini, Sugamele, Scacchi, Terlizzi, Panico, Lulli, Forte
INTER: Taho, Della Mora, Marello, Cerpelletti, Zouin, Zarate, Pinotti, Putsen, Mosconi, Breda, Peletti
PANCHINA: Costante, Humames, Romano, Conti, El Mahboubi, Ballo, La Torre, Kukulis, Virtuani, Mancuso
Finisce il primo tempo. Giallorossi avanti grazie al gran gol di Di Nunzio
1' minuto di recupero
L'arbitro ammonisce il tecnico dell'Inter, Benny Carbone, per proteste
Ammonizione per Nardin per un fallo su Marello a centrocampo
Punizione per i nerazzurri. Sul punto di battuta Marello che ci prova, ma la palla finisce lontanissima dallo specchio della porta
Occasione per l'Inter con Pinotti che si accentra e lascia partire un destro che si spegne sul fondo
Cambio per la Roma: fuori Cama e dentro Marchetti
Mosconi viene strattonato in area, per l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore
Cross basso e forte di Marello, libera la difesa della Roma
L'Inter ha alzato il baricentro e sta aumentando la pressione sulla difesa giallorossa
Occasione ghiotta per Mosconi che si presenta in area, ma invece di tentare il tiro, il nerazzurro prova un dribbling di troppo e viene chiuso
Dopo la doccia fredda del gol, la squadra di Carbone prova a reagire ma la Roma è messa bene in campo e i nerazzurri faticano a trovare spazi
Gol della Roma: grande tiro di Di Nunzio dal limite dell'area con la palla che si insacca all'incrocio. Nulla da fare per Taho
Roma-Inter, squadre in campo. Inizia il match!
© RIPRODUZIONE RISERVATA