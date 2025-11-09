fcinter1908 inter primavera news inter primavera LIVE Primavera, Roma-Inter 1-0: finisce il primo tempo, giallorossi in vantaggio con Di Nunzio

inter primavera

LIVE Primavera, Roma-Inter 1-0: finisce il primo tempo, giallorossi in vantaggio con Di Nunzio

LIVE Primavera, Roma-Inter 1-0: finisce il primo tempo, giallorossi in vantaggio con Di Nunzio - immagine 1
L’Inter Primavera va a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato. I nerazzurri sono attesi dalla difficile trasferta con la Roma che al momento è al comando della classifica. Benny Carbone parte con Mosconi centravanti con...
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

L'Inter Primavera va a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato. I nerazzurri sono attesi dalla difficile trasferta con la Roma che al momento è al comando della classifica. Benny Carbone parte con Mosconi centravanti con Zouin e Pinotti ai suoi lati. In difesa esordio dal 1' per Peletti al fianco di Breda, in panchina prima chiamata per Costante, portiere classe 2010.

ROMA: Zelezny, Seck, Di Nunzio, Della Rocca, Bah, Nardin, Mirra, Cama, Paratici, Romano, Sangarè

PANCHINA: De Marzi, Marchetti, Litti, Almaviva, Arduini, Sugamele, Scacchi, Terlizzi, Panico, Lulli, Forte

INTER: Taho, Della Mora, Marello, Cerpelletti, Zouin, Zarate, Pinotti, Putsen, Mosconi, Breda, Peletti

PANCHINA: Costante, Humames, Romano, Conti, El Mahboubi, Ballo, La Torre, Kukulis, Virtuani, Mancuso

09/11/2025 - 13:00
Roma
1-0
Inter
46'
fine-primo-tempo

Finisce il primo tempo. Giallorossi avanti grazie al gran gol di Di Nunzio

44'

1' minuto di recupero

42'
ammonizione

L'arbitro ammonisce il tecnico dell'Inter, Benny Carbone, per proteste

40'
ammonizione

Ammonizione per Nardin per un fallo su Marello a centrocampo

34'

Punizione per i nerazzurri. Sul punto di battuta Marello che ci prova, ma la palla finisce lontanissima dallo specchio della porta

32'
occasione

Occasione per l'Inter con Pinotti che si accentra e lascia partire un destro che si spegne sul fondo

25'
cambio

Cambio per la Roma: fuori Cama e dentro Marchetti

24'

Mosconi viene strattonato in area, per l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore

19'

Cross basso e forte di Marello, libera la difesa della Roma

17'

L'Inter ha alzato il baricentro e sta aumentando la pressione sulla difesa giallorossa

10'
occasione

Occasione ghiotta per Mosconi che si presenta in area, ma invece di tentare il tiro, il nerazzurro prova un dribbling di troppo e viene chiuso

8'

Dopo la doccia fredda del gol, la squadra di Carbone prova a reagire ma la Roma è messa bene in campo e i nerazzurri faticano a trovare spazi

1'
goal

Gol della Roma: grande tiro di Di Nunzio dal limite dell'area con la palla che si insacca all'incrocio. Nulla da fare per Taho

inzio-match

Roma-Inter, squadre in campo. Inizia il match!

Leggi i
commenti
Inter primavera: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA