LIVE Primavera, Roma-Inter 1-1: finisce il secondo tempo, si va ai supplementari

Ultimo atto del campionato Primavera: giallorossi e nerazzurri si giocano il titolo. Segui la diretta testuale dell'incontro su Fcinter1908

Le due squadre si schierano sul terreno di gioco: Roma in classica divisa giallorossa, Inter in maglia nerazzurra.

Subito palla in profondità per Jurgens, Ndiaye fa buona guardia e si da fare fallo.

Calcio di punizione per la Roma, Tripi colpisce debolmente di testa: nessun problema per Rovida.

Occasione Inter: scatto bruciante sulla destra di Silvestro, palla arretrata per l'accorrente Peschetola che con la punta del piede sinistro prova a beffare Mastrantonio. Tentativo deviato, corner per i nerazzurri.

Altro bello spunto di Jurgens, palla filtrante per Peschetola, Feratovic lo stende al limite dell'area: punizione da posizione interessante per l'Inter.

Due cambi per la Roma: dentro Tahirovic e Keramitsis per Cherubini e Feratovic.

Sostituzione per la Roma: entra Padula per Satriano.

Altro cambio per la Roma: entra Pagano per Volpato.

Ultimo cambio per la Roma: entra Oliveras per Rocchetti, colpito da crampi.

Owusu si mette in proprio, evita tre avversari e tira in porta: Mastrantonio blocca in due tempi.

Si rivede in avanti la Roma: Padula entra in area e calcia di destro, Rovida non si fa sorprendere.

Tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la finalissima del campionato Primavera: Roma e Inter, prima e seconda classificata al termine della regular season, si giocano il titolo di campioni d'Italia. I giallorossi si presentano all'appuntamento dopo aver battuto 2-0 in semifinale la Juventus, i nerazzurri dopo l'incredibile 3-3 in rimonta contro il Cagliari. Formazione tipo per Alberto De Rossi, che conferma il 3-4-2-1 con Volpato e Cherubini alle spalle di Satriano. Due novità per Chivu, che cambia due terzi dell'attacco: confermato Peschetola, con lui Jurgens e Abiuso. Calcio di inizio alle ore 20:30.