Primavera, Sassuolo-Inter 1-0 risultato finale: Samele condanna i nerazzurri

Seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di Chivu, ora noni in classifica e senza vittorie ormai da 3 turni

Il Sassuolo attacca sulla sinistra con Macchioni, Cecchini Muller chiude in scivolata e mette la palla in calcio d'angolo.

Peschetola entra in area di rigore e viene steso da un avversario, ma per l'arbitro non c'è rigore.

Samele prova a intervenire in spaccata, nessun problema per Rovida.

Carboni sfonda sulla sinistra e mette in mezzo di prima un pallone forte e teso per Peschetola, il suo tentativo sfiora il palo.

Prova a farsi vedere in avanti il Sassuolo, nessun problema per la difesa dell'Inter.

Finisce qui il primo tempo di Sassuolo-Inter: padroni di casa in vantaggio per 1-0, decide Samele.

Triplo cambio per l'Inter: dentro Sangalli, Jurgens e Iliev per Cecchini Muller, Abiuso e Owusu.

Inter ancora in avanti: Casadei allarge sulla sinistra per Iliev, slalom del bulgaro che evita due avversari e calcia dal limite: para Zacchi.

Grygar recupera un ottimo pallone a centrocampo e fa partire il contropiede dell'Inter: palla filtrante per Peschetola, Macchioni in scivolata salva il Sassuolo.

Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter di Cristian Chivu che, dopo il ko interno contro la Roma, perdono anche sul campo del Sassuolo. Brutta prestazione da parte della Primavera nerazzurra, troppo lenta e compassata, rivoluzionata per l'ennesima volta dal tecnico rumeno, che rinuncia dal primo minuto a elementi come Sangalli, Fabbian e Iliev. I neroverdi si impongono grazie al colpo di testa di Samele nel recupero del primo tempo, con la difesa interista che si fa sorpredere sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa Chivu rimescola le carte, l'Inter guadagna campo ma non riesce a trovare la rete. Ora testa alla Youth League: mercoledì arriva lo Shakhtar Donetsk, primo match point per chiudere il discorso qualificazione. Ma servirà un'altra Inter.