LIVE Primavera, Torino-Inter 0-2: raddoppio nerazzurro, ci pensa Zuberek!

Trentunesima giornata di campionato: segui la diretta testuale dell'incontro dei nerazzurri su Fcinter1908

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Torino in classica divisa granata, Inter in maglia bianca.

INTER SUBITO IN VANTAGGIOOOOOOO!! JURGEEEEEENS!! Nerazzurri subito in rete, ci pensa l'attaccante estone con un sinistro dal limite a sbloccare l'incontro!

Lancio in profondità per N'Guessan, provvidenziale l'uscita di Botis, che nell'occasione subisce anche fallo.

Chance per Zuberek, che resiste a una carica e calcia di sinistro: Milan tocca e manda in angolo.

Finisce qui il primo tempo di Torino-Inter: nerazzurri in vantaggio grazie al gol in apertura di Jurgens.

Occasionissima per l'Inter: combinazione tutta di prima tra Jurgens e Fabbian, palla per Zuberek che viene fermato a pochi centimetri dalla linea di porta da uno strepitoso intervento in scivolata di Angori.

Gol annullato per fuorigioco all'Inter: lancio in profondità con i giri giusti di Fontanarosa, Jurgens non sbaglia davanti a Milan, ma si alza la bandierina del guardalinee.

Cambio per il Torino: entra Baeten per Caccavo.

Cambio nell'Inter: Chivu richiama in panchina Zuberek, c'è spazio per Abiuso.

Torino vicino al gol: mischia nell'area dell'Inter, Baeten calcia, la palla termina in calcio d'angolo. Proteste granata per un presunto tocco di mano.

Ultimo cambio per il Torino: entra Lindkvist per Savini.

Trentunesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, reduce dal successo per 1-0 contro il Lecce e in serie positiva da undici turni, affronta il Torino di Federico Coppitelli. Il tecnico nerazzurro presenta ben sette novità rispetto all'ultima gara: in porta si rivede Botis, in difesa tornano dal primo minuto Moretti e Fontanarosa, che agirà da terzino sinistro. In mezzo al campo ai rientranti Casadei e Fabbian ai lati di Grygar, davanti conferma per Jurgens, che completa il reparto con Zuberek e Valentin Carboni. Con una vittoria l'Inter conquisterebbe matematicamente l'accesso alla post season. Calcio di inizio alle ore 13.