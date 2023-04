LIVE Primavera, Udinese-Inter 0-2: comincia la ripresa, nessun cambio

Ventinovesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dal successo di misura contro la Juventus, affronta in trasferta l'Udinese, penultima e ormai prossima alla retrocessione. Il tecnico nerazzurro conferma per 10/11 la formazione di settimana scorsa: unico cambio, Owusu per Curatolo nel tridente offensivo con Carboni ed Esposito. In porta Botis, difesa con Zanotti, Kassama, Matjaz e Fontanarosa, Stankovic in cabina di regia con Martini e Akinsanmiro ai suoi lati. Calcio di inizio alle ore 15.