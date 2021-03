Primavera, Sampdoria-Inter 2-1 risultato finale: Bonfanti non basta, nerazzurri ko

Si ferma a 9 la striscia di risultati utili consecutivi in campionato per l'Inter di Armando Madonna: Sampdoria in testa alla classifica

14:52 - 20 mar Triplice fischio dell'arbitro: la Sampdoria batte 2-1 l'Inter e aggancia la Roma al primo posto in classifica. 90' 14:45 - 20 mar Sono 4 i minuti di recupero. 88' 14:43 - 20 mar Altro cambio per la Sampdoria: Gaggero prende il posto di Prelec. 83' 14:38 - 20 mar Prime due sostituzioni per la Sampdoria: escono Brentan e Di Stefano, entrano Sepe e Marrale. 82' 14:37 - 20 mar Calcio d'angolo per l'Inter, mischia nell'area di rigore della Sampdoria: l'arbitro fischia e interrompe il gioco. 77' 14:34 - 20 mar Ultimi due cambi per l'Inter: entrano Fonseca e Tonoli per Satriano e Zanotti. 77' 14:32 - 20 mar GOL DELL'INTER!! BONFANTI!! L'attaccante nerazzurro batte Zovko, gara riaperta. 76' 14:31 - 20 mar Rigore per l'Inter: Siatounis trattiene Bonfanti, l'arbtro non ha dubbi. 72' 14:26 - 20 mar Grande slalom di Di Stefano, che salta due avversari e calcia: para Rovida. 65' 14:22 - 20 mar Terzo cambio per l'Inter: esce Lindkvist, entra Iliev. 64' 14:18 - 20 mar Inter vicinissima al gol con Bonfanti: il diagonale mancino dell'attaccante nerazzurro sfiora il palo. 62' 14:18 - 20 mar Raddoppio Sampdoria: Trimboli non sbaglia dagli 11 metri. 61' 14:18 - 20 mar Ercolano prende il tempo a Sottini che lo spinge vistosamente: calcio di rigore per la Sampdoria. 58' 14:13 - 20 mar Doppio cambio per l'Inter: escono Wieser e Akhalaia, entrano Mirarchi e Bonfanti. 57' 14:13 - 20 mar Sampdoria in vantaggio: gran lavoro di Di Stefano sulla destra, palla a centro area per Brentan che controlla e di sinistro batte Rovida. 53' 14:09 - 20 mar Lindkvist perde una brutta palla a metà campo, Trimboli ne approfitta ma viene fermato dalla difesa dell'Inter. 48' 14:03 - 20 mar Wieser trova un be lcorridoio per Zanotti, fa buona guardia la difesa della Sampdoria. 14:00 - 20 mar Comincia la ripresa: nessun cambio per i due tecnici. 13:47 - 20 mar Fischio dell'arbitro, finisce qui il primo tempo di Sampdoria-Inter: match fermo sullo 0-0. 45' 13:45 - 20 mar Concessi 2 minuti di recupero. 43' 13:43 - 20 mar Verticalizzazione della Sampdoria che buca la difesa dell'Inter, chiude tutto in presa bassa Rovida. 39' 13:39 - 20 mar Satriano allontana il pallone a gioco fermo: l'arbitro estrae il cartellino giallo. 37' 13:38 - 20 mar Intervento duro di Boscolo Chio su Brentan: rimane a terra il centrocampista della Sampdoria, gioco momentaneamente interrotto. 34' 13:34 - 20 mar Ci prova ancora l'Inter: punizione dalla sinistra calciata da Dimarco, colpo di testa di Sottini che termina alto sopra la traversa. 32' 13:32 - 20 mar Angileri perde palla in area di rigore, Akhalaia ne approfitta ma lo stesso difensore della Sampdoria è bravo a rimediare con un intervento da terra. 30' 13:30 - 20 mar Satriano accelera sulla destra e mette in mezzo per Akhalaia: chiude Siatounis, angolo per l'Inter. 29' 13:29 - 20 mar Angolo dalla destra per la Sampdoria, colpo di testa di Yepes: nessun pericolo per l'Inter. 27' 13:27 - 20 mar Buona trama offensiva dell'Inter, ma il tocco di Wieser per Akhalaia è leggermente troppo lungo: azione sfumata. 22' 13:23 - 20 mar Sinistro di Prelec da pochi passi, palla a lato: prosegue l'offensiva della Sampdoria. 20' 13:20 - 20 mar Sampdoria ancora pericolosa: traversone dalla sinistra, sul secondo palo arriva Trimboli che colpisce al volo, Rovida respinge. 19' 13:19 - 20 mar Chance per la Sampdoria: Di Stefano ha la possibilità di calciare da ottima posizione, Sottini è attento e allontana il pallone. 17' 13:17 - 20 mar Prova a reagire la Sampdoria: traversone di Brentan, palla lunga per tutti. 14' 13:15 - 20 mar Inter ancora a un passo dal gol: cross dalla destra di Zanotti, stacco imperioso di Casadei, palla a pochi centimetri dal palo con Zovko immobile. 11' 13:12 - 20 mar Occasione Inter: Akhalaia in progressione brucia un avversario e calcia, Zovko respinge sui piedi Satriano, il tiro dell'attaccante nerazzurro sfiora il palo. 10' 13:11 - 20 mar Risposta Inter: Dimarco crossa dalla sinistra, Zovko allontana di pugno. 8' 13:09 - 20 mar Sampdoria in avanti: cross dalla destra di Ercolano, blocca senza problemi Rovida. 5' 13:07 - 20 mar Fase di studio del match, squadre attente a non scoprirsi. 13:01 - 20 mar Fischio dell'arbitro, si comincia! Primo pallone gestito dall'Inter. 12:58 13:00 - 20 mar Squadre in campo: Sampdoria in classica divisa blucerchiata, Inter in maglia bianca e pantaloncini neri.

Si ferma a 9 la striscia di risultati utili consecutivi in campionato per l'Inter di Armando Madonna: i nerazzurri, dopo il brutto ko in Coppa Italia contro la Lazio, perdono anche contro la Sampdoria, che vince 2-1 e aggancia la Roma in testa alla classifica. Le tantissime indisponibilità non giustificano la brutta prestazione da parte della formazione interista, al cospetto di un avversario solido e concreto. Dopo un primo tempo equilibrato e con poche occasioni, nella ripresa i padroni di casa prendono il largo: Brentan e Trimboli su rigore portano il punteggio sul 2-0, con l'Inter costretta a sbilanciarsi in avanti per provare a raddrizzare la partita. Bonfanti (molto positivo il suo ingresso in campo) prova a riaccendere le speranze dagli 11 metri, ma la reazione nerazzurra si ferma qui. Ora la sosta per le Nazionali, che potrebbe rivelarsi fondamentale per l'Inter di Madonna per recuperare energie fisiche e mentali, dopo un lungo e dispendioso tour de force.

Prima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera: l'Inter di Armando Madonna, imbattuta da nove partite ma reduce dalla bruciante eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, affronta la Sampdoria di Felice Tufano. Sfida di alta classifica, tra la seconda e la terza forza del campionato: nerazzurri a quota 29 punti, blucerchiati a 28, diretti inseguitrici della Roma capolista con 31 punti. All'andata l'Inter si impose con un netto 3-0, in quella che fu l'ultima apparizione in nerazzurro di Sebastiano Esposito (protagonista con un gol e un assist).

Il tecnico interista deve rinunciare allo squalificato Sangalli, oltre agli assenti di lungo corso Cortinovis, Persyn, Oristanio, Lorenzo Moretti, Carboni, Hoti e Magri (oltre a Stankovic e Squizzato, aggregati alla Prima Squadra): tante novità nel 4-3-1-2 interista, con il debutto in campionato di Zanotti come terzino destro, l'inserimento in mezzo al campo di Boscolo Chio e la chance in attacco per Akhalaia al fianco di Satriano, con Fonseca e Vezzoni inizialmente in panchina insieme a Iliev. Calcio di inizio alle ore 13.

Le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (3-5-2): 1 Zovko; 2 Angileri, 5 Siatounis, 3 Obert; 7 Ercolano, 10 Trimboli (C), 4 Yepes Laut, 8 Brentan, 6 Giordano; 9 Prelec, 11 Di Stefano

A disposizione: 12 Saio, 13 Aquino, 14 Marrale, 15 Paoletti, 16 Francofonte, 17 Canovi, 18 Montevago, 19 Somma, 20 Pedicillo, 21 Napoli, 22 Sepe, 23 Gaggero

Allenatore: Felice Tufano

INTER (4-3-1-2): 1 Rovida; 2 Zanotti, 4 Moretti, 5 Sottini (C), 3 Dimarco; 8 Boscolo Chio, 6 Wieser, 7 Casadei; 10 Lindkvist; 9 Akhalaia, 11 Satriano

A disposizione: 12 Botis, 13 Vezzoni, 14 Tonoli, 15 Mirarchi, 16 Iliev, 17 Goffi, 18 Fonseca, 19 Bonfanti

Allenatore: Armando Madonna

Arbitro: Luca Angelucci (sez. Foligno)

Assistenti: Giuggioli - Castro