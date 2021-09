Youth League, Shakhtar Donetsk-Inter 0-1 risultato finale: ci pensa Casadei

La Primavera nerazzurra vince sul campo degli ucraini nella seconda giornata del girone D e sale in testa alla classifica

INTER IN VANTAGGIOOOOOO!! CASADEIIIIII!! Grande azione sulla sinistra di Carboni, che salta due uomini sulla sinistra e mette in mezzo. Colpo di testa perfetto di Casadei e Inter in vantaggio!

Seconda giornata del girone D di Youth League: l'Inter di Cristian Chivu, dopo il pareggio in extremis conquistato contro il Real Madrid, affrontano lo Shakhtar Donetsk, che nella prima gara ha strapazzato lo Sheriff con un 0-5 che non ammette repliche. Il tecnico nerazzurro conferma il 4-3-2-1 visto in queste prime gare stagionali: in porta torna Rovida, in difesa c'è Moretti al fianco di Fontanarosa, con Zanotti e Carboni sugli esterni. In cabina di regia Sangalli, con Casadei e il rientrante Nunziatini ai suoi lati. Davanti spazio a Peschetola e Owusu in appoggio ad Abiuso. Calcio di inizio alle ore 12 italiane.